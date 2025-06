"Да обсъдим трудностите": Тръмп потвърди среща със Зеленски (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски. Разговорът ще се състои в рамките на срещата на върха на НАТО в Хага, където двамата вече пристигнаха. "Той е страхотен човек, ще се срещна с него днес", заяви Тръмп, като добави, че ще "обсъди проблемите" със Зеленски. Дискусията се очаква след пленарната сесия на лидерите на НАТО. Тя вече е включена в програмата.

"Ще обсъдим очевидното. Разбира се, ще говорим за неговите трудности. Някои от неговите предизвикателства. Зеленски е добър човек. Аз не знам - предполагам, че ще говорим за Украйна. Да, изглежда така", каза американският президент в Хага.

Още: НАТО уж се готви за война с Русия, но истински го правят само държави в Източна Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Donald Trump stated that he will discuss Ukraine with Volodymyr Zelensky (a good guy) at the NATO summit.



"We’ll discuss the obvious. Of course, we’ll talk about his difficulties. Some of his challenges. Zelensky is a good guy. I don’t know. I guess we’ll be talking about… pic.twitter.com/U5pE2vdVJd