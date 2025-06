САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват защо Тръмп вие за Иран: Техеран вече възстановява голям ядрен обект

Нови сателитни снимки, които показват съпоставка на ситуацията в иранския ядрен комплекс в Натанз между 22 и 24 юни, ясно демонстрират, че Иран действа да възстанови щетите по комплекса. Той беше обстрелян с крилати ракети "Томахоук" от САЩ в малките часове на нощта (сутринта) на 22 юни, докато комплексът във Фордо беше ударен с противобункерни бомби с тежест над 13 тона. Стрелбата с ракети, по неофициална информация, е извършена, защото в Натанз има толкова дълбоко вкопани структури, че дори с противобункерни бомби би било съмнително да се постигне успех при бомбардировка - Още: Пораженията по иранската ядрена програма след ударите на САЩ: Фордо - ВИДЕО и САТЕЛИТНА СНИМКА

От снимките в Натанз се вижда следното - някои от подходите към комплекса, които бяха затрупани след американския ракетен удар, вече се разчистват и са разчистени. Всъщност именно това - че подходи и входове към най-важните ирански ядрени обекти са затрупани, беше изтъкнато като елемент на (уж) големия американски военен успех.

New satellite imagery from June 24 of the Natanz Nuclear Site in Central Iran appears to show efforts underway to potentially repair the facility, with two holes seen on June 22 after the strikes by the U.S. Air Force, believed to have been created by GBU-57A/B MOP (Massive… pic.twitter.com/Gz8PeIAUEo