Някои руски загуби в Украйна са по-големи от тези в Афганистан, твърди Украйна (ВИДЕО)

Според публикацията на Украинските сухопътни сили в официалния профил във Фейсбук, руските военни жертви в Украйна вече са 15 300 души! За сравнение, в Афганистан са убити 15 051 руски войници. А преди малко повече от денонощие имаше информация от Русия, която сочеше 10 000 убити руски войници, но тя бързо беше изтрита от сайта на руския вестник "Комсомолская правда", който цитираше данни на руското министерство на отбраната. В Украйна вече са загинали шестима руски генерали, докато за цялата кампания в Афганистан.

На 21 март, пред CNN бившият ръководител на ЦРУ генерал Дейвид Петреъс коментира развитието на войната в Украйна и специално темата с убитите руски генерали, като обясни украинската тактика. Той говори преди новината за смъртта на шести руски генерал. По думите му, в става въпрос за следното – руската армия е лошо подготвена комуникационно и често ползва дори мобилни телефони на обикновени украински граждани, които е откраднала. Само че това позволява на украинците да блокират радиочестотите – съответно, се обърква движението на дадена руска военна част, обикновено конвой или колона. Командващият руски генерал отива в челото, за да види какво става, тъй като няма инициатива от по-нисък чин и така генералът става мишена. Тази тактика на украинците – да спират военни конвои и особено такива с танкове и бронирани машини, е добре описана и от Financial Times в уникален интерактивен материал. Накратко – украинците чакат в засада, обикновено с противотанкови ракети (например "Хавелин") и стрелят от засада по първата и последната машина в руската колона. Така цялата колона бива блокирана, защото особено в северната част на Украйна времето не е толкова студено и тежки машини не могат да вървят извън вече построени пътища, тъй като затъват.

Какво друго съобщават украинците – 509 унищожени руски танка в Украйна срещу 385 в Афганистан. 1556 унищожени руски БТР-а в Украйна срещу 1314 в Афганистан. Във въздушно отношение обаче Руската федерация засега е по-добре, отколкото СССР в Афганистан - 99 свалени руски самолета срещу 118 в Афганистан, 123 свалени руски хеликоптера срещу 400 в Афганистан. Само за 22 март са свалени 6 руски самолета, 1 хеликоптер, 5 дрона и 5 крилати ракети, твърдят от украинските ВВС в публикация на официалния си профил във Фейсбук.

Междувременно, беларуската опозиционна телевизия NEXTA, чието гледане е подсъдимо по беларуския наказателен кодекс, съобщи, че вероятността беларуската армия да се присъедини към руската в Украйна още е голяма. Има обаче и много силни настроения против в беларуските военни структури и шансът за открит бунт при такова решение на Лукашенко не е за пренебрегване.

According to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine, there is a probability that the Armed Forces of #Belarus will join the war against Ukraine. But, according to available information, a large number of personnel and some commanders refuse to participate in it.