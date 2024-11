Няма бебета, руснаците изчезват: Фонът зад меренето на мускули между Путин и Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

През 2014 година, в Русия са се родили почти 2 000 000 бебета (1 942 683). През 2023 година обаче са вече 1 264 354 т.е. почти 680 000 разлика за 9 години – а през първата половина на тази година новородените русначета са под 600 000 (599 600). Вървим към годишна загуба от 1 000 000 руснаци и при това темпо, до 2050 година, ще стигнем до точка, от която няма връщане назад – с твърде малко руснаци във фертилна възраст, които да удържат размера на населението. Тази гневна публикация се появи в мрежата от руски пропагандни канали в Телеграм във връзка с активността на руския вицепремиер Татяна Голикова за мерки в демографската политика и раждаемостта в Русия.

"За тези впечатляващи резултати предлагаме на Голикова да ѝ бъде дадена още една награда – дори германските нацисти не можаха да създадат такъв демографски план. Даже във Великата отечествена война (Втората световна война), рускините са раждали повече", гласи ключова част от гневната публикация. Там няма и дума за войната в Украйна като причина за руската демографска катастрофа.

В края на миналата седмица Голикова пак подчерта каква била първостепенната демографска цел на режима на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин – до 2030 година Руската федерация да достигне коефициент на раждаемост от 1,6 промила! По думите ѝ, най-важни за това постижение са жените между 30 и 39 години, като сега тази група била в пик като численост в руската история и щяло да е така още 3-4 години.

Putin's crony bloggers are highlighting the catastrophic drop in birth rates in Russia. In 2014, almost 2 million babies were born; in 2023, that figure was nearly 700,000 lower, and it's dropping even further in 2024.



But, strangely, these clowns blame Deputy Prime Minister for…

Войната в Украйна – накъде?

На този фон – световните медии продължават да се занимават с намеренията на новия президент на САЩ Доналд Тръмп за Украйна. Тръмп встъпва в длъжност в края на януари, 2025 година. Поредният материал – твърдение, че Тръмп вече е провел телефонен разговор с Владимир Путин, на 7 ноември. Доста интересен момент – дали разговорът е проведен преди или след като Путин все пак поздрави Тръмп за изборната му победа, на публично мероприятие в рамките на събитията на клуб "Валдай". Ако е след, то това е силен сигнал, че Путин е силно заинтересован да обърне внимание на визията на Тръмп за Украйна: Тръмп размахал пръст на Путин: Не ескалирай войната в Украйна

В интервю пред CBS, съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан говори как за оставащите 70 дни политически живот на администрацията на Джо Байдън тя ще направи всичко възможно да подсили Украйна, за да е в добра позиция и за бъдещи мирни преговори – т.е., повече оръжие. До 20 януари, 2025 година, ще сме пратили на Украйна всичко, което беше очертано от Конгреса в рамката от малко над 60 млрд. долара от пролетта на 2024 година, увери Съливан. Той добави, че през това време Байдън ще увещава Конгреса да продължи да помага още на Украйна и след като Тръмп заеме мястото му: САЩ ще похарчат 6 милиарда долара за Украйна преди идването на Тръмп

Колко важно е за Украйна да има достатъчни като количество и качество оръжия показват скорошни сателитни снимки. Първата – поразен оръжеен склад в Брянск, в който по украински разузнавателни данни е имало ракети за системи за залпов огън и артилерийски сняряди. По данни на украинския генщаб, там е имало 2 вторични експлозии, след като 8 дрона са пробили до района на военното съоръжение: Сутрешна атака с дронове срещу Москва и Подмосковието, горят пожари (ВИДЕО)*

@GeoConfirmed @UAControlMap @FaytuksNetwork



Ukraine has seemingly struck the 1060th Center for Material-Technical Support of the Russian Armed Forces in Bryansk.



POV, Looking west 53.2152618, 34.4220586



Strike location 53.2247723, 34.3965418



Source in replies pic.twitter.com/89Co8QLUdN — Rocket Man (@Grimm_Intel) November 10, 2024

Втората – снимка от Каспийск, където украински дронове удариха руски военни кораби. Селището се намира на изток от Черно море, на самия бряг на Каспийско море. То е свързано с канал с Черно море – сателитна снимка показва как 20-тина руски военни кораба, които до миналата седмица бяха там, вече ги няма: Украински дрон-самолет се заби в редица руски военни кораби в Дагестан (ВИДЕО)

After strike on Kaspiysk, Russia withdraws nearly all ships, including Kalibr missile carriers, from port.



Before the attack, the port housed a full group of ships and up to 20 smaller vessels. pic.twitter.com/hrNYproty2 — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика промяна в интензивността на боевете на дневна база няма – 160 бойни сблъсъка за 10 ноември, с 2 повече спрямо 9 ноември. Подобно е положението с използваните от руснаците авиобомби – 142 т.е. 5 повече, както и с руските артилерийски обстрели – почти 4700, с около 300 по-малко. Това са основните данни в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Кураховското – 48 отбити руски пехотни атаки там, както и Покровското, с 35. Като добавим и Времеевското, с 13 атаки, е ясно, че руските сили са се съсредоточили на тесен фронт, за пробив в Курахово. Прави впечатление, че и в Торецкото направление е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки – 16, навсякъде другаде е по-спокойно, включително в Купянското и Лиманското направление. Говорителят на украинското командване "Луганс" Анастасия Бобникова коментира, че в Торецк руснаците увеличават размера на щурмовите групи, което води до по-големи техни загуби - 50-70 убити и ранени дневно.

🇺🇦 The 68th Separate Jager Brigade repelled a Russian mechanized assault using remotely installed anti-tank mines north of Selydove, Donetsk region.

Украинският телеграм канал "Офицер+", поддържан от лейтенант с позивна Алекс, пише, че вече малки руски щурмови групи успяват да влизат в самото Курахово от изток и макар засега да биват веднага унищожавани, тенденцията е мрачна, ако продължава така. Имало е и руска атака с поне 4 бронирани машини при Антоновка, от югоизток, но тя е спряна. А популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, казва, че е имало украинска контраатака към Максимовка, т.е. северния фланг на Курахово, но тя била неуспешна. Самият факт, че руски източник говори за това показва какви усилия полага украинската армия все пак да удържи по-дълго в Курахово. За Покровското направление "Рибар" отчита и "значителен напредък в горските пояси между Новоалексеевка и Новодмитровка", които руснаците обявиха за превзети през миналата седмица.

Друг украински военен – Станислав Осман, от батальона "Айдар", разказва, че руснаците са опитали да пробият в западните покрайнини на Нелиповка. Селото се намира южно от Торецк, на 2-3 километра. Осман твърди, че при атаката са убити и ранени 40 руски войници. И добавя, че Купянск е приоритетна руска цел на руската артилерия, като призовава цивилните там да напуснат града ВИДЕО, 18+, от смъртоносните боеве в района на Крухляковка, югоизточно от Купянск (над 20 км).

War in the eyes of an infantryman - the 4th Guard Battalions (101st Guard Brigade) footage from Toretsk where Russian forces have bogged down in built-up residential areas.

Именно що се отнася до едно от свързващите направления – Северското, което е като цяло по-тихо в последните няколко месеца, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ. В него той обръща внимание, че там всъщност районът се покрива от руски части, които са съсредоточени в други направления – Лиманското най-вече, както и Краматорското. В Лиманското направление, според Машовец, има до 35 000 руски войници, с до 540 танка и малко над 1000 бронирани машини на пехотата. Резервът тук е на хартия до 7000 души, но Машовец казва, че реално са най-много 4 батальона и една непълна танкова бригада, с до 60 танка и до 70 бронирани машини. В Северското направление има до 25 000 руски войници, до 160 танка и малко над 340 бронирани машини. На хартия руският резерв е 3000 души, но всъщност поне с 500 по-малко, според Машовец. Отделно, от Краматорското направление до 17 000 души покриват и Северското, с до 130 танка и до 245 бронирани машини.

За Лиманското направление, Машовец е категоричен – няма руски пробив по линията Терно – Ямполовка, северно от река Северски Донец. Същото е при Билохоровка (Белогоровка), т.е. южно от река Северски Донец – там е "мини Сталинград", но руснаците не могат и не могат да пробият, коментира украинският военен експерт и добавя, че към момента там е най-голямата руска активност що се отнася до Северското направление. Село Виемка също остава под украински контрол, няма и пробив от Роздоловка към жп линията при Звънковка. Най-напред руснаците са стигнали северно от Верхнокамянско, на границата между Луганска и Донецка област.

Дори руснаците да пробият Терно – Ямполовка и да преземат Серебрянското горско стопанство, Северското предмостие на украинците няма да е сломено – заради река Северски Донец, която е естествена бариера. А ликвидирането на това предмостие е важно за руснаците, за да си осигурят плацдарм за бъдеща операция срещу Краматорск и Славянск. Засега Машовец е категоричен – провал на руснаците отвсякъде в това направление, като местното командване е оставено само да решава какво да прави сега.

Според говорителя на украинското командване "Таврия" полковник Владислав Волошин, руснаците се готвят да атакуват в районите на Камянско, Гуляйполе и Работино. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) Волошин е цитиран как през октомври руснаците са хвърлили 500 авиобомби и 30% от тях са използвани през последната седмица.

В Курска област има геолокализирани видеокадри за украински напредък при Новоивановка, Кореневска община, както и на руски напредък източно от Погребки. Боевете и тук са жестоки - ВИДЕО, 18+, като се увеличават коментарите, че активността от руска страна почва да се повишава.

Kursk operational zone: two Bradley IFVs of the 47th Mechanised Brigade mow down a Russian tree line, survive grenade launcher and FPV hits and successfully disengage, preserving their vehicles and experienced crews.

My beloved 95th Brigade 🇺🇦 at work!

This video sent to me by a friend from this brigade!

To help this unit with more drones, please donate: https://t.co/r4jFrbAs4w



Share, likes, comments help us spread the world and raise more funds! Thank you! pic.twitter.com/pbaGfCpxdT — Tonya Levchuk 🇺🇦🇺🇸 (@TonyaLevchuk) November 10, 2024

Въздушната война

Малко преди 7:00 часа в Украйна беше обявена всеобща въздушна тревога. Причината – вдигнати във въздуха 8 стратегически бомбардировача Ту-95 и 1 МиГ-31, което украинските ВВС отчетоха в официалния си канал в Телеграм. С Ту обикновено се изстрелват различни видове крилати ракети, а МиГ31 се използват за стрелба с "Кинжал".

През нощта, руска ракетна атака отне живота на петима души – заради удар по 4-етажна жилищна сграда. Случилото се е в Николаев.

И Одеса за поредна нощ пострада – с 1 загинал и 20 ранени според местната служба за спешна помощ: Рекорд: Русия изстреля 145 дрона "Шахед" по Украйна, Одеса пострада (СНИМКИ)