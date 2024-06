Нямаше принцеса: Спасиха коза, качила се на кулата на замък в Ирландия (СНИМКИ)

Животното, което оттогава е наречено Айви, беше спасено от Ирландското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните (ISPCA) с помощта на член на планинския спасителен екип на Донегал в понеделник.

Тревога вдигнаха местните жители в петък, тъй като те се разтревожиха, че козата не може да слезе от кулата и изглежда е в някаква беда.

Айви беше хваната в капан в продължение на четири дни на върха на кулата на замъка Нортбург близо до Грийнкасъл в Донегал.

„То има фрактура на метатарзалната си кост, ще бъде в гипс през следващите шест седмици и сега е под грижите на ISPCA", каза той в шоуто на Марк Патерсън на BBC Radio Foyle.

An injured kid goat was brought to safety following a dramatic rescue from the top of a castle tower in Co. Donegal. The female goat, now named Ivy, got herself into a pickle when she scaled the 100-foot castle tower.



