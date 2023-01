Норвегия обяви кога ще достави танкове "Леопард" на Украйна

Броят на машините, които ще отпътуват за Киев, все още не е определен, но министърът потвърди, че от Осло планират да изпратят Leopard 2. Норвегия разполага с общо 36 танка Leopard 2 в арсенала си.

Определеният брой танкове може да пристигне в Украйна още в края на март.

