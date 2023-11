Нов план за мобилизация в Украйна, в Русия реват на гробищата и не поумняват (ВИДЕО)

За плана се заговори усилено преди няколко дни, като един от известните детайли ще е опит да се залага на наемане на войници, а не тотална мобилизация. Зеленски вече неколкократно изяви нежелание да предприема ход на пълна мобилизация, особено що се отнася до по-младите – с мисъл за бъдещо възстановяване на Украйна. Сега той поясни, че новият план взема под внимание "икономически реалности", както и какви законодателни промени ще трябва да бъдат направени:

Zelenskyi announced a new comprehensive plan for mobilization in Ukraine.



"There will be a comprehensive plan on this issue next week. I very much believe that next week. At least, this is the task set for Zaluzhnyi, Umerov, and the ministers, because many things depend on… pic.twitter.com/Bi9fdttNRn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2023

Развитие на войната в Украйна

Снощи, СБУ (Службата за безопасност на Украйна) излъчи първата от общо 5 серии документален филм – тази беше посветена на Кримския (Керченския) мост. Интересен щрих за една от двете успешни украински атаки срещу моста – рускиня, която била на почивка в Крим с яхта, заснела отблизо конструкцията на съоръжението и, естествено, публикувала видеото в социалните мрежи. Съответно, СБУ научило много, което помогнало за операцията:

Очаквайте още изненади, добавиха от СБУ:

The SBU showed footage of a Ukrainian naval drone attacking the Kerch bridge on the 17th of July. During a recent interview, head of the SBU Vasyl Malyuk said the bridge can expect 'more surprises'. pic.twitter.com/6XfEFMhAG6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2023

Говорителят на украинската армия в Таврийското направление полковник Олександър Щупун вече официално коментира, че е започнала третата вълна на руски атаки срещу Авдеевка. И през последното денонощие, съгласно сводката на украинския генщаб, там е най-горещо – общо 30 отбити руски пехотни атаки в района. Специално посочени като точки на спрени руски атаки са Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) и Северно (6 километра западно от Авдеевка), както и Степово (3 километра северозападно от Авдеевка). Няма и никакви геолокализирани видеокадри за промяна в позиции по цялото направление към Авдеевка. Интересен щрих – руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише в своя обзор, че при Първомайско е имало руска атака, но не е постигнала нищо. Пегов, заедно със създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски телеграм канал "Рибар", отчитат руски тактически успехи от юг, при жп възела Ясиноватска - "Рибар" говори как имало все по-малко шансове за украинците да удържат зона "Ясиноватска-2" тоест руснаците още нищо не са постигнали там. Езикът на "Рибар" е "странен" и за друго – от север, при Новокалиново (13 километра североизточно от Авдеевка), имало "позиционно настъпление", докато Пегов е по-конкретен – имало е опит за руска атака тоест успех няма:

(КАРТА) И Пегов, и "Рибар", а и украински източници съобщават за жестоки боеве в горите южно от Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). "Рибар" твърди, че имало руски успехи там, без да дава никакви геолокализирани доказателства за думите си. За сметка на това, в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има конкретни препратки към геолокализирани кадри, които показват както украински, така и руски напредък по позиции при Кринки тоест в горите около селото има жестоки боеве, без засега някой да надделява.

The Flying Skull unit works with FPV drones on Russian positions in the western part of Krynky, occupied Kherson region. pic.twitter.com/JtIGkqpLZO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2023

Предвид руския оптимизъм, естонският блогър WarTranslated публикува поредно видео, показващо руски войници, които се оплакват директно на руския военен министър Сергей Шойгу за ситуацията в Кринки. Накратко – няма ротация с резерви, няма достатъчно муниции, както и куп оплаквания от командването, че ги кара да атакуват без надежда за успех, заради което от 3 роти останали само 50 войници:

Krynky, Ukraine. Servicemen of the Russian 26th Regiment would like to go on rotation after losing 3 companies of personnel. But instead, they're being sent to the islands. Looking for help from Shoygu. pic.twitter.com/rq65ZG39IR — Dmitri (@wartranslated) November 24, 2023

В западната част на Запорожието, по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол има известни руски успехи, връщане на някои позиции до Новопокроповка (9 километра североизточно от Работино, което е на 10 километра южно от Орехов) – геолокализирани видеокадри на украински обстрел по руската армия подсказват това. Но и украинците имат потвърдени с геолокализирани видеокадри успехи – на 1 километър югозападно от Работино и още по-западно от там. Кадрите показват обстрел на руски дрон по напредващ украински БТР, като обстрелът изглежда е неуспешен. А в дневния обзор на ISW има още две препратки към геолокализирани видеокадри, които показват украински напредък до път Т0408 Орехов – Токмак, северно от Новопокроповка.

При Бахмут Семьон Пегов твърди, че е имало успешни руски атаки близо до Андреевка и в североизточните покрайнини на Клещеевка близо до железопътната линия. Геолокализирани видеокадри (18+) загатват за руски натиск северно от Клещеевка – кадрите показват украински артилерийски обстрел и оставащите след него руски трупове. Украинското военно разузнаване твърди, че в района руснаците извършват атаки с малки щурмови групи и то "разузнаване с бой", подкрепено от удари с дронове – предимно нощем. А руски военни блогъри говорят как украинците все още атакуват в посока Горловка, но засега не постигнат нищо значимо:

Footage from a GoPro taken during a battle in one of the forest lanes near Bakhmut.



"Under enemy fire, 3rd assault brigade fighters did not stop covering the occupiers with machine gun rounds. The enemy returned fire and one of the bullets hit the fighter in the chest." pic.twitter.com/tJfQ2slmI0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2023

Що се отнася до Купянск и Луганска област, Пегов твърди, че при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) имало руски успех, но при Ягодно украинските си върнали позиции. Украинският генщаб специално посочва, че при Синковка има отбити руски пехотни атаки, подкрепени от руската авиация.

Гробищата в Русия растат, акъл не идва

Пореден видеозапис от гробище в Русия хвърля повече светлина и за руското общество. Става въпрос за 331-ви полк, който беше основна ударна руска сила в неуспешния опит да бъде превзето летището в Гостомел, където трябваше да кацнат няколко хиляди руски войници и да превземат Киев през зимата на 2022 година. Видеокадрите показват куп гробове, а снимащият се жалва, че срещу Русия имало война и че смъртта на атакувалите Киев войници не трябвало да бъде "напразна":