Украйна изглежда готви нова изненада за руснаците при Авдеевка (ВИДЕО)

За какво става въпрос – от около седмица насам стана видимо, че украинците атакуват в посока Горловка, на 24-25 километра югозападно от Бахмут: И Германия се мотае с военната помощ за Украйна. Нови военни уроци за Русия (ВИДЕО). Боевете се водят при пепелището (сметище, терикон) на мината "Гагарин", като целта там е същатата, каквато е на руснаците при пепелището (сметище, терикон) на коксовия завод от север на Авдеевка – да бъде овладян високият терен. При Авдеевка атакуващи са руснаците, а в направлението към Горловка – украинците: Нито един руски военен кораб в Черно и Азовско море: Малка пауза на фронта в Украйна (ВИДЕО). Ако украинската армия успее при мината "Гагарин", това ще създаде флангова опасност за руската армия, атакуваща Авдеевка от север, предупреждава Пегов в обзора си.

(КАРТА) Същевременно, за трети пореден ден Пегов твърди, че имало руски тактически успех при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка), за което визуални геолокализирани доказателства няма. Линията Красногоровка – Степово е решаваща за отбраната на Авдеевка от север, заедно с коксохимическия завод, който се намира между двете населени места. За сметка на това, на южния фланг на Авдеевка има руски успех – по украински данни, руснаците са пресекли магистрала М-30 източно от Опитно, което се намира на 4-5 километра южно от Авдеевка. Според политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке руснаците са успели да превземат няколко укрепени украински позиции в индустриалната и вилната зона на юг от Авдеевка – става въпрос за жп възела "Ясиноватска" (СНИМКИ). Създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар" коментира снощи, че там украинците държат втора линия от позиции, в западната част на зоната, а днес сутринта каналът писа, че руснаците превзели 5 сгради, в които преди това имало украински военни части.

По думите на говорителя на украинската армия за Таврийското направление полковник Олександър Щупун, при Авдеевка са концентрирани 40 000 руски войници. Според сутрешната сводка на украинския генщаб именно Авдеевка е била най-горещото направление на фронта за второ поредно денонощие – там са отбити 20 руски пехотни атаки. По данни на един от най-активно следящите войната украински профили в Twitter NOELReports, руснаците леко са напреднали към Новокалиново, но специално за там украинският генщаб е категоричен, че е спрян руският натиск за денонощието. Същевременно, в The Wall Street Journal има материал с данни от 47-ма механизирана украинска бригада – че руснаците вървят напред като зомбита и хвърлят толкова много хора, че украинската артилерия се задъхва да ги избие всичките: Нови данни за чудовищните руски жертви при Авдеевка (ВИДЕО)

"Over 40.000 Russians are operating near Avdiivka, most of them regular soldiers. Either mobilized or taken from reserve, mainly motorized rifle units supported by artillery and tanks," Spokesman for the Tavria Group of Forces Oleksandr Shtupun said. pic.twitter.com/u5Z9ieCD0M