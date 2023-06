Нов протест на учителите се провежда в Букурещ

Символично начало на днешната демонстрация постави учителят Чезар Аврамуца. Той пръв пристигна на площад "Виктория" с огромен флаг и кръст, предава БТА.

"Това не е само моя кауза, това е национална кауза. Винаги идвам на протестите с румънското знаме, но днес донесох и кръст. Символизира "Образована Румъния", която умря. Помните вероятно, че така се казваше проектът на президента Клаус Йоханис, който ни ръководи от 10 години. Но и държавният глава, и проектът му се провалиха. "Образована Румъния" е нула. Надявам се румънският народ да се събуди", коментира за БТА Чезар Аврамуца.

Според него стачката и протестите ще дадат резултат. "Образованието прави от един народ това, което е. Всички големи лидери и ръководители на света са били велики благодарение на образованието, което са получили. Образованието е основата на обществото", добави Чезар Аврамуца.

"Ако образованието им се струва прекалено скъпо, нека да почакат да видят колко струва безразличието им", коментира учителка от училище "Преда Бузеску" от град Бербещи в окръг Вълча.

