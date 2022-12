Нова атака с дрон, този път в Курск (ВИДЕО)

Видеокадри показват голямо кълбо огън, като явно пожарът все още не е поставен под контрол.

Че става въпрос за атака с дрон потвърждава и контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС. Само че нейната информация не е за ударен петролен танкер, както съобщава NEXTA. Тя цитира губернатора на района Роман Старовойт, според който се запалил "резервоар за съхранение на петрол" в района на летището на града. В Телеграм той пише, че нямало жертви, пожарът се локализирал. А ТАСС напомня, че летището не работи за граждански полети още от 24 февруари.

Припомняме, че вчера, 5 декември, бяха ударени две военни летища в Русия, при това на стотици километри от границата в Украйна. Това стана малко преди Руската федерация да изстреля над 100 ракети по цели в Украйна.

ОЩЕ: Стари съветски дронове ударили стратегическите бомбардировачи на Русия, твърди лице на "Комсомолская правда"

An oil tanker caught fire near an airfield at #Kursk, #Russia as a result of a drone attack. Now there is a large-scale fire there. pic.twitter.com/rHVy7R9Frp