Стари съветски дронове ударили стратегическите бомбардировачи на Русия, твърди лице на "Комсомолская правда"

Изначално Ту-141 е създаден за разузнавателна дейност на дълги разстояния, дълбоко във вражеска територия. Той е въведен на масово производство от авиозавода в Харков, Украйна и е на въоръжение в армията на СССР от 1979 година. Показателно е, че за приземяването му се ползват ... парашути!

Tu-141 are 1970s technology. If Russian radar and air defenses could not defeat a Tu-141 that flew hundreds of miles from hitting its main airbase for its strategic bombers in a war setting, that doesn't bode well for its ability to stop a mass cruise missile strike.