Експлозии разтърсиха руски военни летища - има щети по бомбардировачи (ВИДЕО)

В мрежата са публикувани видеозаписи на експлозии на военни летища в Саратовска и Рязанска област. При първия взрив, станал чрез атака с дрон, са били повредени най-малко два ядрени бомбардировача Tу-95 и са ранени двама души, а при втория е унищожена цистерна с бензин и са убити най-малко трима души.

Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ