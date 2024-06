Нова доза страх за руснаците: Сега Украйна ще ни удари и с ядрено оръжие (ВИДЕО)

Още: Китай може да стане проблем и за нас: Руските пропагандисти започнаха да се тревожат (ВИДЕО)

"Ще обясня какво ще се случи. Украйна ще получи тактическо ядрено оръжие. И те няма да се поколебаят, за разлика от нас, да го използват. Те веднага ще се възползват от територията на Русия под аплодисментите на Запада", казва пропагандатор №1 на Путин.

Още: Денят на предателството: Украйна се лиши от най-силното си оръжие срещу Путин - ядреното

Russian propagandist Solovyov said that he expects Ukraine to receive tactical nuclear weapons.



"I'll explain what will happen. Ukraine will receive tactical nuclear weapons. And they will not hesitate, unlike us, they will immediately take advantage of the territory of Russia… pic.twitter.com/lvhbuXclos