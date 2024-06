Меморандумът е подписан през 1994 година - страни по него, освен Украйна, са Руската федерация, САЩ и Великобритания. Накратко той представлява следното - Украйна предава всички ядрени оръжия и стратегически бомбардировачи (всъщност унищожава някои от тях) на Русия, а в замяна Русия, САЩ и Великобритания са гаранти за суверенитета ѝ съгласно границите от 1991 година (Крим и Донбас са украински, включително изцяло Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, части от които Русия окупира след като издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна на 24.02.2022 г.).

Подписи под Меморандума от Будапеща полагат тогавашните президенти на Руската федерация - Борис Елцин, на Съединените щати - Бил Клинтън, на Украйна - Леонид Кучма, и британският премиер Джон Мейджър.

