Нова размяна: Украйна си върна защитници на Мариупол и войници, считани за безследно изчезнали (ВИДЕО, СНИМКИ)

В четвъртък, 12 юни, Украйна и Русия осъществиха поредната размяна на затворници след договореното на втората среща в Истанбул. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че военнослужещи, национални гвардейци и граничари са се завърнали по домовете си, като не се уточнява броят им. "Всички се нуждаят от лечение и със сигурност ще им бъде оказана необходимата помощ. Това вече е вторият етап от завръщането на тежко ранените и тежко болните войници. Продължаваме да работим за връщането на всички от руски плен", написа той в Telegram.

Координационният щаб за третиране на военнопленници също отбеляза в канала си в Telegram, че като част от следващия етап на мащабна размяна на пленници, в съответствие със споразуменията в Истанбул, група тежко ранени и тежко болни защитници са освободени от руски плен. Щабът отбеляза, че днешният обмен е част от по-голям обмен в категориите на военнослужещите под 25-годишна възраст, както и на тежко ранените и тежко болните.

Най-възрастният върнат от Украйна военнослужещ е на 59 години, а най-младият - на 22, съобщи омбудсманът Дмитро Любинец.

❗️The oldest freed defender is 59, the youngest 22, reports Ombudsman Lubinets. The returning POWs include soldiers from the Armed Forces of Ukraine—Air Assault, Navy, Marines, Air Force, Territorial Defense, State Border Guard, and National Guard. https://t.co/875BIMxeOH pic.twitter.com/Re0y5rB0Cb