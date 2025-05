"1000 за 1000" е факт: Една от най-големите размени на военнопленници е успешна (СНИМКИ и ВИДЕО)

303 украински войници са обратно у дома, а размяната на военнопленници във формат "1000 за 1000" между Русия и Украйна е завършена успешно, съобщи президентът на нападнатата държава Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи. Това е третата размяна на войници в този формат, която беше договорена на срещата в Истанбул.

"Военнослужещи от нашата армия, Националната гвардия, Държавната гранична служба и Държавна специална транспортна служба се завръщат. Благодаря на екипа, който работеше денонощно, за да бъде тази размяна успешна. Не забравяйте да върнете всеки един от руските пленници!", обяви Зеленски.

Още: След руски плен: Цял автобус украински войници се завърна в Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Припомняме, че преди седмица Украйна репатрира телата на 909 войници, загинали във войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г. Телата са били прибрани от Донецка, Луганска, Запорожка, Сумска и Харковска област, както и от морги в Руската федерация. "Служителите на правоохранителните органи заедно с експертните институции на МВР ще идентифицират жертвите в най-кратки срокове", пише щабът в публикация в Telegram.

Още: Още украински войници се прибраха у дома (ВИДЕО и СНИМКИ)

В операцията по издирването на загиналите са участвали няколко правителствени и военни агенции, включително Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Министерството на вътрешните работи, Държавната служба за извънредни ситуации и въоръжените сили.

Тогава украинският министър на отбраната Рустем Умеров заяви от Истанбул, че скоро може да се осъществи размяна на затворници "1000 срещу 1000“. „Знаем датата, но все още няма да я разкрием", каза той, като на 25 май това вече е факт.

Another 303 Ukrainian heroes returned home as part of the third stage of the 1000-for-1000 POW exchange. Fighters from ZSU, National Guard, Border Guard, and Special Transport Service are free. pic.twitter.com/oPGmBC7yUv