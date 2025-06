Нови сателитни снимки и оценки: щетите за Русия от историческата операция "Паяжина"

Нови сателитни снимки на военновъздушната база "Оленя" в руската Мурманска област показват предполагаемото унищожаване на най-малко четири самолета Ту-95МС, повреда на Ан-124 и възможни щети по друг самолет на пистата. Снимките бяха публикувани от анализаторите на Suhora Technologies, която специализира в събирането на геопространствени данни. Те идват като резултат от сложната украинска операция "Паяжина", която разтърси из основи руските стратегически бомбардировачи на пет военни летища на 1 юни.

Според сателитни кадри от авиобаза "Белая" в Иркутска област, анализирани отново от Suhora Technologies, има вероятно 1 унищожен и 3 повредени самолета Ту-22М3, а също вероятно 3 унищожени и 1 повреден - бомбардировач Ту-95МС.

Бяха поразени още базите "Дягилево" в Рязанска област, "Украинка" в Амурска област и "Иваново Север" в Ивановска област. Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ) общо 41 стратегически бомбардировача Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 са понесли щети или са унищожени, т.е. около 1/3 от руските стратегически носители на крилати ракети. Оценките на OSINT-анализатори, работещи с отворени данни, на украински и западни официални лица и на западни медии обаче се различават.

Какво се знае: различните оценки за щетите?

Групата за сателитно разузнаване AviVector потвърждава унищожаване на три самолета Ту-95МС (с един по-малко от предната цитирана оценка) и един Ан-12 на летище "Оленя". Облаци обаче пречат за допълнително наблюдение на още щети.

Анализаторът на GEOINT Крис Бигърс публикува две спътникови изображения на летище "Белая" в Иркутска област. На едното от тях се твърди, че се виждат три унищожени стратегически бомбардировача Ту-95МС, един повреден Ту-95МС и един унищожен Ту-22М3. На другото изображение се твърди, че се виждат три унищожени стратегически бомбардировача Ту-22М3, т.е. там унищожените самолети са общо 7, според оценката.

Обобщение на понесените от Русия щети само на летище "Белая" направи и Радио "Свободна Европа" - най-малко 11 руски стратегически бомбардировача са унищожени там, твърди медията - 7 Ту-95С и 4 Ту-22М3. Един Ан-12 е повреден.

На 2 юни говорителят на украинските военновъздушни сили полковник Юрий Игнат заяви пред "Украинска правда", че преди ударите в експлоатация са били около 10-12 от 19-те руски бомбардировача Ту-160 и 36 от 57-те руски бомбардировача Ту-95.

Bloomberg съобщи на 2 юни, че високопоставен западен служител е заявил, че украинските специални служби вероятно са унищожили или повредили поне седем бомбардировача Ту-95 и четири бомбардировача Ту-22 по време на удара на 1 юни, т.е. общо 11.

Русия вероятно ще опита да ремонтира и замени самолетите, повредени по време на ударите, но това ще е трудно, защото нейният стратегически авиационен флот разчита на ключови западни компоненти. Москва не е успяла да си ги набави след налагането на санкциите.

На 3 юни The New York Times съобщи, че западни официални лица и военни анализатори са преценили, че украинските специални служби вероятно са унищожили или повредили шест бомбардировача Ту-95, четири бомбардировача Ту-22М и един самолет А-50 за ранно предупреждение и контрол. Украинските специални служби може да са унищожили или сериозно повредили до 20 стратегически самолета по време на удара, гласи оценката.

Базираната в Украйна разузнавателна организация Frontelligence Insight оценява на 3 юни, че украинските специални служби вероятно са унищожили или повредили 11 бомбардировача от различни типове и един транспортен самолет Ан-12. Групата посочва, че публично достъпните сателитни снимки все още не потвърждават съобщенията за над 20 засегнати бомбардировача.

Украинският военен наблюдател с прякор Tatarigami и журналисти от Telegraph и Insider заявиха на 3 юни, че украинските специални служби са споделили с тях видеозапис на дронове, които са поразили поне два самолета за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство А-50. Украйна може скоро да публикува този видеозапис, казват анализаторите.

По-рано OSINT-анализаторът Hurin съобщи, че украинските дронове вероятно са повредили един руски А-50 в авиобазата "Иваново Север".

