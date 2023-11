Новини от света на Путин: Нов Гладомор, пране на пари с помощ от Запад (ВИДЕО)

Според анализ на Global Rights Compliance (GRC), първите цели на руските танкове са били области, известни с голямото производство на украинско зърно и зърнени култури, както и селскостопанска инфраструктура. Освен това – GRC е събрала данни как Русия е почнала да купува камиони, за да транспортира крадени украински зърнени култури, както и още от декември 2021 година е подготвила 3 170-метрови кораба за износ на украинско зърно.

По-малко от седмица след руската инвазия Русия вече е изнасяла по 12 000 тона украинско зърно на ден, сочи анализът на GRC. Досега откраднатото от Русия украинско зърно е на стойност 1 мрд. долара. А данните и доказателствата (сателитни кадри, свидетелски показания) ще бъдат представени пред Международния наказателен съд, където ще стане ясно ще има ли дело срещу режима на Путин – за използване на глада като специфично военно престъпление. Ако съдът види достатъчно основание в данните и доказателствата, може да издаде втора заповед за арест на Путин, коментира един от партньорите в GRC Катриона Мърдок, цитирана от The Independent.

Руски пари за черни дни на война

Междувременно, Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), известен с разследванията "Досиетата Панама" и "Досиетата Пандора", хвърли повече светлина как Кипър помага на санкционирания от Запада руски елит да пере пари и така да помогне на Путин в плановете му за война в Украйна и реализацията им. Изпирането на средства чрез избягване на западни санкции е ставало през над 800 компании и тръстове, регистрирани в офшорни зони като Кипър, Лихтенщайн, Британските Вирджински острови. Кипърски фирми за услуги са обслужвали минимум 25 санкционирани от Запада руснаци след анексирането на Крим през 2014 година и още 71 санкционирани руснаци след старта на войната в Украйна.

Конкретен пример – реномираният счетоводен гигант PriceWaterHouseCoopers обслужва руския олигарх Алексей Мордашов чрез кипърското си бюро и му помага да прехвърли 1,4 млрд. долара под формата на инвестиции, за да не бъдат блокирани от западните санкции, твърдят от ICIJ. И не само – счетоводната марка е помогнала на Александър Аврамов и Александър Фролов да спасят 100 млн. долара инвестиции преди британските власти да им наложат санкции. Според ICIJ, PWC са работили с 12 от 25-те санкционирани руснаци след 2014 година, които журналистите са идентифицирали. През 2017 година PriceWaterHouseCoopers направи исторически гаф на церемонията по раздаване на най-престижните кинонагради в света "Оскар" - припомнете си: Организаторите на церемонията по връчване на Оскарите се извиниха

Кипърското финансово министерство е коментирало пред ICIJ, че води разследване. А от PWC са отказали да коментират, но са уточнили, че са се разделили с 60 свои клиенти заради наложените западни санкции след старта на войната в Украйна.

Медийни рокади: Розовата картина за войната в Украйна в Русия

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) акцентира върху разсъждения на руски военни блогъри и телеграм канали като "Двама майори", които отправят критики към руските "мейнстрийм" медии и как те отразяват войната в Украйна в много благоприятна светлина. Критиката обаче е насочена не с мисъл да се отразява реалната картина, та на руското общество да почне да му просветва, а да не се прекалява с розовото, защото така се създават нереални очаквания към самата руска армия и тя се стреми да ги изпълни на всяка цена – от военното командване до обикновените войници.

Друг интересен щрих от руската действителност - "Газпром" обяви официално, че взема мажоритарен дял в блогър агенцията "Вътрешни хора". С това руският държавен енергиен гигант "Газпром" разшири информационно-медийната си имеперия – той контролира руския аналог на Фейсбук - ВКонтакте, както и руската видеострийм платформа RuTube, отделно и няколко руски тв канала и радиостранции.

Междувременно, Владимир Путин награди създателят на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" Михаил Звинчук с отден "За заслуги пред Отчеството". Звинчук е бивш говорител на руското военно министерство и участва в работна група по проблемите на мобилизацията. Общото впечатление от случилото се – Путин добре се грижи през уж алтернативните руски източници на информация да излиза неговата гледна точка.

Развитие на бойните действия в Украйна

За пръв път официално украинската армия коментира ситуацията на източния бряг на река Днепър. Украинският генщаб публикува официално съобщение, същото направи и пресслужбата на украинската морска пехота – именно украинската морска пехота е основна ударна сила в това направление. "Извършват се диверсионни, рейдерски и разузнавателни операции. Разкрити са начините за логистично снабдяване с боеприпаси и храни на окупаторите. Местоположението на личния състав и техниката на руско-окупационните сили, артилерийските позиции и др., се разследва, за да се унищожат допълнително с подходящите средства за удар. Тежките битки продължават", гласи основната на съобщението.

Резултатите от операцията досега по украински данни: 1216 убити руски войници, още 2217 ранени, 24 унищожени руски танка, 48 унищожени бронирани машини, 89 унищожени руски артилерийски системи и минохвъргачки, 29 поразени руски склада за боеприпаси. Общо за изминалите 24 часа по целия фронт в Украйна са убити 1140 руски войници според официалната украинска статистика.

В сутрешните обзори на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов и на "Рибар" се посочва, че няма някакви големи промени в позициите по източния бряг на Днепър – украинското предмостие в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Денпър) остава непокътнато, но "Рибар" настоява, че е спрян опит за разширение на украинските позиции при Антоновския мост – и жп моста, и автомобилния мост. "Войниците ни се прехвърлят от другата страна на Днепър. Сега искаме да консолидираме новите позиции и да планираме нови офанзивни операции", коментира генерал Дмитро Марченко:

"Our troops are moving to the other side. I will not reveal military secrets, because it is already in the media. We have already thrown some forces. Now they want to consolidate to plan further offensive actions," Major General Dmytro Marchenko said about the actions on the left… pic.twitter.com/Q3PTv1WaOY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2023

В Запорожието обаче има потвърден с геолокализирани видеокадри малък украински напредък и в двете направления: Орехов – Токмак – Мелитопол, както и Велика Новоселка – Бердянск. В първото направление, геолокализирани видеокадри от руски източник показват руски обстрел на украински позиции до Работино (10 километра южно от Орехов) – тези позиции са нови и по-напред от досега известните. Украинският военен анализатор Константин Машовец твърди, че украинската армия е почти в Новопокровка (12 километра североизточно от Работино), като само един горист пояс разделя украинските позиции от селището. А при Новодонецко, 12 километра югоизточно от Велика Новоселка, украинците са си върнали изгубени позиции – има геолокализирано видео на боевете:

Що се отнася до Авдеевка, както и вчера сутринта, Пегов и "Рибар" настояват, че има руски напредък при Степово (3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка и 8 километра северозападно от самия град) и жп възела Ясиноватска на юг. "Рибар" дори твърди, че украинците се оттеглили на позиции в горист пояс западно от Степово. Че руснаците имат лек напредък северно от коксовия завод, който се намира между Степово и Красногоровка (5 километра северозападно от Авдеевка), показват геолокализирани видеокадри на украински обстрел. А украинският генщаб в сутрешната си сводка изрично посочва, че е спряна руска пехотна атака източно от Степово.

При Бахмут има отново засилване на руските пехотни атаки – 18 отбити през последните 24 часа при Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). Потвърдени промени на позиции с геолокализирани видеокадри няма, а и "Рибар" признава, че при Клещеевка украинците си държат позициите:

A hellish assault on Bakhmut by the Third Assault Brigade



The fighters opened fire on the enemy even before landing from the combat vehicle. In a forest strip burned out by shells, the storm troopers fought their way into enemy trenches and shot down orc infantry until they… pic.twitter.com/H7fQ3Vq9Qx — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2023

Също потвърдени промени на позиции няма и в направлението към Купянск, както и по линията Сватово – Кремена. За сметка на това има нови и нови видеа, показващи какво се случва на руската армия и в този участък на фронта:

