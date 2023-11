Никой не оцеля: Новини в цветисто ВИДЕО каква цена плащат руснаците в Украйна

Сухата статистика – 1330 убити руски войници за изминалото денонощие според украинския генщаб, много често е "обличана" във видеа, които показват трагичната картина на подпалената от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин война. Поредното показателно – жалейка от неизвестен руски войник пред буквално тленните останки на руска ракетна система "Ураган", получила подобаващ поздрав от украинците. Видеото е изпъстрено с цветисти думички:

Рекорд: Украинският генщаб никога не е отчитал толкова убити руснаци за ден

A Russian serviceman is outraged by the destruction of a BM-27 "Uragan" multiple launch rocket system on Ukrainian soil. No one survived from the crew of the four-man combat vehicle. There is a deep crater from the impact near the destroyed equipment.



"All 200, no one survived!"… pic.twitter.com/U9xE9QPgp9 — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2023

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) Тотално противоречащи си твърдения за развитието на боевете при Авдеевка. От украинска страна има твърдения, макар и с уточнението за непотвърденост, че украинската армия е успяла да си върне някои позиции в посока Красногоровка (5 километра северозападно от Авдеевка). Линията Красногоровка – Степово, където се намира и коксовият завод на Авдеевка, е ключова за защитата на самата Авдеевка и по много експертни оценки руски пробив там ще предопредели и бъдещо превземане на Авдеевка от руснаците. Категорично не е вярно, че руснаците са достигнали коксовият завод, пише един от най-активно следящите войната украински профили в Twitter NOELReports.

Защо го пише – руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов написа в сутрешния си обзор, че руските военни достигнали до коксовия завод. Още по-смели твърдения има в други руски телеграм канали, като например как руснаците вече контролирали поне 60% от индустриалната зона на Авдеевка – препратки можете да намерите в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). А създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук руски военен телеграм канал "Рибар" написа в снощния си обзор, че никой не контролира Степово (3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка). Картина какво обаче се случва на руснаците при коксовия завод можете да видите в долното ВИДЕО:

Russian serviceman showing what's left of the "Msta-S" SPG system destroyed near Avdiivka around 21 October. pic.twitter.com/xnAs9ujGvI — Dmitri (@wartranslated) November 15, 2023

Отделно, поне към 14 ноември геолокализирано видео от северозападната част на коксовия завод показва, че украинците го контролират:

48.177640, 37.696697 Avdiivka



Would be my guess, North part of the Coke plant the move is towards the North-East. So technically towards RU lines...



Could be wrong, ... pic.twitter.com/u2p6urMPHs — Michel Verschuere (@mvtsv) November 14, 2023

И Пегов, и "Рибар" казват, че от юг руснаците напредват при жп възела Ясиновата – гелокализирани кадри на украински обстрели по руски войници по жп линията от онзи ден показваха, че наистина там има боеве.

(КАРТА) За източния бряг на Днепър също има противоречащи си твърдения. Според NOELReports, украинците леко са разширили зоната си на контрол към Казашки лагер (23 километра североизточно от Херсон), тоест на запад от Кринки (30 километра североизточно от град Херсон). "Рибар" е категоричен – всички опити за разширение от Кринки се удържат от руската артилерия и авиация. Пегов е по-скромен в оценките – говори само как по цялото протежение на линията Пойма – Кринки (10 километра югоизточно от Херсон – 30 километра североизточно от Херсон) има боеве.

Two Russian tanks on the attack near Krynky. One of them, a T-72, got immobilized after which the crew runs. pic.twitter.com/sP8sb8qsFf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2023

Вчера, говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк за пръв път коментира официално случващото се на източния бряг на Днепър. Тя каза, че украинците са успели да установят зона на контрол от между 3 до 8 километра навътре от самия бряг. А украинският военен анализатор Константин Машовец твърди, че руснаците имат план да изтласкат украинците от източния бряг в три направления – две групи да притиснат в клещи пътя Олешки – Нова Каховка, за да се справят с украинците в Кринки, и трета, която да атакува от юг на Кринки:

"The pushback from our side occurs on a line from 3 to 8 km from the water's edge along the entire coast," speaker of Operational Command South Nataliya Humenyuk on the advancement of the Ukrainian Armed Forces in the Kherson direction. pic.twitter.com/cLAD3NqTEG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2023

При Бахмут има геолокализирани видеокадри на украински обстрел на руски позиции на самите изходи на града в западна посока тоест към Часов яр. Тези кадри потвърждават, че руснаците атакуват към Хромово (2 километра западно от Бахмут). За последното денонощие обаче украинският генщаб не съобщава да е имало руска атака там – само за 6 отбити на южния фланг, при Клещеевка и Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут):

Интересен щрих е, че нито Семьон Пегов, нито "Рибар" споменават какво става при Бахмут в обзорите си. Само че има геолокализирани видеокадри на руски обстрел по украински позиции при Торецк – 23 километра югозападно от Бахмут. Мястото е интересно, защото представлява заплаха за Горловка – в руски телеграм канали се говори именно за опит на украинците да застрашат този стратегически град:

По отношение на Купянск - "Рибар" твърди, че руснаците вече са в покрайнините на Синковка (8 километра североизточно от Купянск), като това е една от точките, където боевете са най-активни тази есен. Потвърждение с геолокализирани видеокадри още няма. Но има геолокализирани видеокадри за лек руски напредък източно от Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) и западно от Володимировка (19 километра северозападно от Сватово). Кадрите показват движение на руски щурмови групи по окопни линии и унищожение на руска военно-разузнавателна техника. Украинският генщаб съобщава за 7 отбити руски пехотни атаки при Синковка, Ивановка и Петропавловка (7 километра източно от Купянск).

Новини от Украйна: Добри за Русия при Бахмут, отровни за Русия в Луганск (ВИДЕО)

Други важни новини за Украйна накратко

Междувременно, Financial Times съобщи, че украинското правителство е уредило сделка със застрахователния гигант Marsh McLennan да осигури до 50 милиона долара застраховка на каско и отговорност от Lloyd’s за всеки кораб, превозващ селскостопански стоки по украинския хуманитарен коридор в Черно море. Новината беше потвърдена и от украинския премиер Денис Шмигал. Така се дава гаранция на минаващите по коридора кораби предвид руските атаки срещу украинската пристанищна инфраструктура – макар Руският черноморски флот да се изнесе основно в Новоросийск, откъм Крим все още има обстрели с ракетни установки, както и със самолети от Каспийско море: ВИДЕО: Щетите от фаталната руска ракета по цивилен кораб в Черно море

В дневния анализ на ISW са цитирани и социологически проучвания за настроенията в Русия относно войната в Украйна. На първо място пак е проучването на „Левада“ и то сочи, че според 62% от респондентите войната върви добре за Русия, а горе-долу такъв процент вярват, че Русия се движи в правилната посока на развитие.

Изданието Helsingin Sanomat съобщи, че от 16 ноември, тоест днес, Финландия закрива всички гранично-пропусквателни пунктове с Русия. Обяснението – грижа за финландската национална сигурност.

Русия пак не спи: Взривове и пожар във военно поделение (ВИДЕО)