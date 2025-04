Оцеля и даже разговаря: 80-годишна падна от шести етаж върху автомобил (ВИДЕО)

Странен инцидент разтърси Екатеринбург и по случайност беше заснет, вероятно от охранителна камера. На видеото се вижда как баба пада от балкон и каца точно върху покрива на кола, предаде NEXTA. След трясъка от падането се чува силната аларма на паркирания до жилищна сграда автомобил. 80-годишната жена не само оцеля, но и разговаря с минаващи оттам граждани. Тя е в съзнание и във видимо добро състояние.

Според прокремълския телеграм канал Baza, старицата е паднала, докато е мила прозорци. Тя е откарана в болница.

През ноември миналата година жители на същия град скачаха от прозорците на болница, за да се спасят от бушуващия вътре пожар. Още: Сериозен пожар в руска болница, хора скачат от прозорците, за да се спасят (ВИДЕО)

In Yekaterinburg, a granny fell from a balcony and landed exactly on the roof of a car.



Surprisingly, after falling from the 6th floor, the 80-year-old woman remained conscious and even talked to eyewitnesses. pic.twitter.com/YW6CibB7sS