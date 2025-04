Оценка: Русия ще остане без пари за война. Китай е пратил свои военни да "почерпят опит" в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия може да бъде принудена да прекрати войната в Украйна, защото в даден момент няма да има пари да плаща на военните си. Оценката е на експерти от американския Институт за изучаване на войната (ISW), но засега не е част от обширните анализи на базирания във Вашингтон тинк танк, а е споделена от екипа му пред The New York Post. Твърди се, че Москва е "изгорила" приблизително половината от своя ликвиден суверенен фонд на стойност 106 млрд. долара, който се използва за изплащане на заплати на войниците и бонуси на новобранците.

Русия вероятно може да си позволи само още 12 до 16 месеца сражения със сегашното темпо, като от началото на инвазията през февруари 2022 г. в Украйна всеки месец са убивани или ранявани около 30 000 до 45 000 руски войници, заяви пред медията ръководителят на руския екип на ISW Джордж Барос. „Системата за генериране на бойци работи в продължение на 2,5 години, но започва да се проваля. Русия е ограничена от законите на икономиката, оскъдните ресурси, а в Русия няма безкраен ресурс от жива сила“, смята той.

Според данни на руското финансово министерство паричните средства на Кремъл намаляват, понеже заплатите на войниците и бонусите за набиране се раздуват на фона на зашеметяващата инфлация. В петък дори президентът на САЩ Доналд Тръмп се изказа за перспективите на Москва, като отбеляза, че „Русия трябва да се задвижи“ за прекратяване на войната си, защото „твърде много хора (умират), хиляди на седмица“.

💥Russia may run out of money to fight by 2026💥



According to New York Post, Russia has already spent half of its $106B sovereign wealth fund on soldier salaries and bonuses, while losing up to 45,000 troops per month.



To cover the losses, regions are offering huge sums —… pic.twitter.com/fjLXx08gmx — NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2025

Тази реалност може да създаде възможност за САЩ да окажат по-силен натиск върху руския диктатор Владимир Путин за постигане на мирно споразумение. Той протака преговорите, след като преди месец отхвърли предложението на Тръмп за пълно прекратяване на огъня - споразумение, с което Украйна вече се съгласи.

Съединените щати могат да използват огромните предизвикателства, пред които ще се изправи Русия през 2025 г., като лост за осигуряване на ключови отстъпки в текущите преговори за прекратяване на войната, като продължат и дори разширят военната подкрепа за Украйна, писаха наскоро от ISW:Разузнаването на САЩ видя сериозни предизвикателства пред Русия, могат да повлияят на войната.

До 200 китайски наемници се сражават за Русия?

Китайски военни служители са посетили фронтовата линия в Украйна, за да почерпят опит за бъдещи военни действия (Китай отдавна заплашва остров Тайван, бел. ред.), съобщи Reuters. Новината идва на фона на изявленията на украинския лидер Володимир Зеленски, че най-малко 155 китайски граждани се сражават в Украйна - двама от тях вече бяха пленени. Неназован бивш служител на западното разузнаване сега е казал пред информационната агенция, че Китайската народна република е разрешила на неуточнен брой военни да посетят фронтовата линия в Украйна заедно с руските военни, за да придобият тактически опит. Не е направено уточнение кога може да са се случили тези посещения.

Двама неназовани американски служители, запознати с американското разузнаване, и бивш служител на западното разузнаване правят оценка, че около 100-200 китайци се сражават за руската армия като „наемници“, независими от китайското правителство. Източниците отбелязват още, че китайските бойци, изглежда, имат минимална подготовка и не оказват забележимо влияние върху руските военни операции. The Guardian неотдавна съобщи, че руски организации активно провеждат кампании за набиране на военнослужещи в няколко китайски социални мрежи, което допълнително подсказва, че правителството в Пекин може да е наясно с усилията на Русия за набиране на военнослужещи, насочени към китайски граждани, и може да не е заинтересовано от борбата с тези усилия, анализира ISW.

Украйна: Имаме 110 бригади, трябва да влезем в НАТО

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че страната му вече разполага със 110 боеспособни бригади и че членството в НАТО трябва да остане на дневен ред, защото, очевидно, Украйна може да даде сигурност и защита. „Не става въпрос само за Украйна - става въпрос за трансатлантическата сигурност. Целта ни е да сложим край на войната през тази година. Мирът трябва да бъде справедлив, всеобхватен и траен. Това означава достойнство", заяви украинският топ дипломат.

❗️ Ukraine now fields 110 combat-hardened brigades — NATO membership must stay on the agenda, FM Sybiha says.



"It’s not just about Ukraine — it’s about transatlantic security. We aim to end the war this year. Peace must be just, comprehensive, and lasting. That means dignity." pic.twitter.com/8iWAbiWG2N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 12, 2025

Бъдещият германски канцлер Фридрих Мерц обаче отхвърли възможността Киев да стане член на Алианса и на Европейския съюз, докато в страната тече война, съобщи Handelsblatt. Той обаче не изключи бъдещо членство.

В същото време Русия продължава да настоява Украйна никога да не става член на НАТО - режимът на диктатора Владимир Путин определя разширяването на Алианса на изток като една от "първопричините" за войната. Доналд Тръмп бил единственият, който осъзнал и публично признал, че вкарването на страната в НАТО е грешка, смята руският външен министър Сергей Лавров.

Lavrov says the only way to end any war—including in Ukraine—is to eliminate its “root causes.” Speaking at a diplomatic forum, he claimed:



“Trump is the only one who admitted dragging Ukraine into NATO was a mistake. That’s one of the root causes.”



US and Russia, shared… pic.twitter.com/6xL1Ro7K67 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 12, 2025

Провал на преговорите в "коалицията на желаещите"?

Топ дипломатът на ЕС Кая Калас заяви, цитирана от The Telegraph, че са се провалили преговорите в рамките на „коалицията на желаещите“ - 30-те държави, съюзници на Украйна, които са готови да помогнат за гарантиране на сигурността ѝ, включително България. Една от важните точки на коалицията са "силите за подсигуряване" на място - план, разработван от Франция и Обединеното кралство. Въпреки че 200 военни експерти от 30 държави работят по стратегия за осигуряване на мир в небето, морето и на сушата в Украйна, разногласията са спрели изготвянето на съвместен план, заяви ръководителят на външната политика на ЕС.

Предстои да се изяснят подробности относно разполагането на бъдеща миротворческа мисия в Украйна - нещо, което Русия нарича "заплаха", въпреки че целта на съюзниците е спиране на всяка нова агресия от страна на Путин: Западни военни в Украйна за 5 години: Съюзниците с нови планове, докато Ким Чен Ун не спира с оръжията за Русия (ОБЗОР - ВИДЕО).

Подсилването на украинската армия продължава. След като на срещата на Контактната група за военна подкрепа за Киев - формата "Рамщайн" - съюзниците обявиха нови пакети, вече стават ясни и повече подробности около доставките. 150-те милиона евро, обещани от Нидерландия за Украйна, ще отидат за закупуване на батарея за противовъздушна отбрана HAWK. На 3 април датското министерство на външните работи обяви, че ще предостави на Киев допълнителен пакет военна помощ на стойност над 1 милиард долара в периода 2025-2027 г., като той ще осигури на Украйна системи за противовъздушна отбрана, артилерийски системи и боеприпаси, ще подкрепи коалицията за дронове и информационни технологии и ще подпомогне разработването на финансова рамка за украинските военновъздушни сили. Норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик пък заяви, че Осло ще отпусне допълнителни 10 млрд. норвежки крони (приблизително 938 млн. долара) за съвместно норвежко-балтийско обучение и осигуряване на нова украинска бригада.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на боевете на фронта намаля значително в последното денонощие - състояли са се 120 бойни сблъсъка, което е с 29 по-малко на дневна база. Рязко обаче нараства броят на използваните от руснаците управляеми бомби (КАБ) - 249 спрямо 183 през изминалия ден. От тях 133 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. Руският артилерийски обстрел е в мащаб около 6600 изстреляни снаряда, т.е. с 200 повече на дневна база. Руснаците са използвали и 2709 FPV дрона "камикадзе", което е с 80 по-малко спрямо предходното денонощие, гласи сутрешната сводка от 13 април на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

В Покровското направление е най-горещо - там са били отблъснати 31 руски пехотни атаки за денонощието, твърди украинската армия. Пет нападения са спрени в спомагателното от юг Новопавловско направление. На второ място е Курска област с 23 бойни сблъсъка с различна интензивност. В Лиманското направление руснаците са атакували 18 пъти в изминалия ден, в Торецкото - 16, а в Краматорското - 11, предимно в района на Часов Яр и западно от Андреевка. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения.

(КАРТА) След кратка пауза руснаците започват да атакуват не само на север от Торецк, но и край Кримско. Въз основа на геолокализирани кадри са регистрирани някои леки успехи на силите на Путин, но се водят интензивни боеве в няколко части от този сектор и се вижда, че напредъкът е с доста висока цена. 12-а бригада за специални операции „Азов“ отблъсна поредно крайно неподготвено руско нападение край Торецк. Въпреки че са използвали модифицирани щурмови машини, руснаците са били смазани, както се вижда във ВИДЕО 18+. Друго ВИДЕО 18+ показва как оператори на дронове от 28-ма механизирана бригада на Украйна, заедно с полка за безпилотни системи „Феникс“ и 1004-ия отделен батальон за защита и поддръжка, унищожава руска бронирана колона, която се опитва да нападне в Торецкото направление.

110-а отделна механизирана бригада на ВСУ също продължава да разбива руснаците на фронта:

"Everything that reaches the front line - doesn’t come back." - Fighters of the 110th Separate Mechanized Brigade continue to reduce the number of Russians. pic.twitter.com/rHJxi90Vx9 — WarTranslated (@wartranslated) April 12, 2025

Появи се и ВИДЕО 18+ от скорошно унищожаване на руско тежко оборудване, придружено с коментар от главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирски: „От началото на 2025 г. руските загуби на личен състав надхвърлиха 140 000 души“.

Геолокализирани кадри, публикувани на 12 април, сочат, че руските сили наскоро са напреднали югозападно и източно от Покровск. Като цяло те са навлезли в западната част на Калиново, което е на изток и е между Покровското и Торецкото направление. Вероятно са завзели селището, напреднали са северно от Новоторецко и в източната част на Удачно, което пък е югозападно от Покровск. Според руските военни блогъри украинските сили продължават периодично да контраатакуват южно и югозападно от града.

Геолокализирани кадри 18+ от 11 април показват, че украинските сили наскоро са напреднали в централната част на село Константинопол, западно от Курахово - в Новопавловското направление. Това е последната значима крепост на ВСУ преди магистралата Запорожие-Донецк. Изводът е направен на базата на руски обстрел по украинска позиция там.

Иначе единственият друг руски напредък за последния ден, който е потвърден, е в североизточната Сумска област на Украйна - тя граничи с Русия и целта на режима на Путин е да се създаде "санитарна зона" там. Наскоро руските сили са напреднали в северната част на региона, но незначително. Става дума за териториите, намиращи се западно от Журавка (северно от град Суми, близо до международната граница), посочва ISW.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" отбелязва забавяне на напредъка на руските сили навсякъде по фронта в сравнение с началото на 2025 година. В района на Курска област Горнал и Олешня, точно до границата, "останаха под контрола на украинските въоръжени сили", пише каналът и добавя, че ВСУ оказвали съпротива също при река Оскол в Купянското направление.

Нелеповка в Торецкото направление се е превърнала във важна точка, която е на път за Константиновка, "но трябва да се отбележи, че имаше „красиви доклади“, идващи от тази посока, които предшестваха събитията, пример за което беше изявлението за превземането на Торецк, когато битките все още продължаваха там в продължение на много седмици", отбелязва "Два майора". Що се отнася до Покровското направление, съсредоточаването на силите на ВСУ там не позволява напредък на руснаците в същите темпове като преди, признава източникът.

Според украинския Telegram канал "Офицер+", който е поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", няма нужда от паника за руско нападение срещу Суми, "защото там по същество няма концентрирани вражески атаки", а и защото "преди това те се опитаха да заобиколят Покровск или сега се опитват да продължат към Константиновка". Няма и механизирани щурмове, без които е невъзможно врагът на Украйна да напредне на значителна дълбочина, опише той. "Бих искал обаче да отбележа, че врагът напредва в района на Басовка и Журавка, има тактически успехи и също така би било невярно твърдение да се смята, че цялата тази територия в Сумска област е "сива зона", защото "сивата зона" е територия, която не се контролира от никого, докато районът на Новенки и съседната територия все още са под контрола на врага - в малък мащаб, на около 2 км дълбочина от границата", добавя "Офицер+".

През изминалата нощ над Русия са били "прехванати и унищожени" 13 украински дрона, твърди руското военно министерство - 12 над Ростовска и един над Белгородска област. Няма нито дума за безпилотна атака в Саратовска област, където избухна пожар по неясни причини в района на летището в Саратов.

🚨In the Kherson region, a drone dropped explosives on an 86-year-old woman. She died



This was reported by the Kherson Regional Military Administration. pic.twitter.com/O7hnzq38Pa — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2025

Според Военновъздушните сили на Украйна през нощта са били свалени всички 55 дрона, изстреляни от руснаците - 43 с помощта на ПВО и мобилни огневи групи и 12 чрез електронно заглушаване. В Херсонска област вчера безпилотен самолет е хвърлил експлозиви, които са уцелили 86-годишна жена. Тя е загинала, съобщиха от областната военна администрация.