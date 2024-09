Огромен пожар изпепели завод край руския град Барнаул (ВИДЕО)

Огромен пожар изпепелява мебелна фабрика в руския град Барнаул.

Огънят първоначално е обхванал близо 1000 кв. м, като много бързо обгърнатата площ е нараснала до 6000 кв. м, съобщава каналът "NEXTA" в профила си в "Х".

Още: Пореден хеликоптер се разби в Русия, загинал е депутат от партията на Путин

Според руското министерство на извънредните ситуации в сградата няма хора и причината за пожара все още не е известна. На кадрите се вижда как пожарникарите се опитват да предотвратят разпространението на пламъците в хранилище за гориво, разположено наблизо зо Барнаул. Пожарен влак е пристигнал на мястото и е доставил над 120 тона вода.

⚡️ In Barnaul, the size of the fire at the furniture factory has increased to 6,000 square meters



Firefighters are trying to prevent the flames from spreading to a fuel storage facility located nearby. A fire train arrived on the scene and delivered 122 tons of water. pic.twitter.com/OuBP0Q00Sj