Огромна дупка в машинното: Щетите от удара срещу руския танкер SIG (ВИДЕО)

Поредното видео за танкера показва огромна дупка - колко е голяма, можете да видите на долното видео. Оценката на снимащия е 8 на 8 метра, като той признава, че ударът е попаднал в машинното отделение - това се появи като информация малко след успешната атака: След атака с дронове: Спряха движението по Кримския мост, ударен е петролен танкер

SIG е един от най-големите руски петролни танкери, като той е пуснат на вода през 2014 година. Корабът е под американски санкции заради доставки на самолетно гориво за руските военни части в Сирия. Счита се, че плавателният съд се използва за превозване на специални товари от Русия, защото военните ѝ кораби не могат да минат през Черно море за Сирия и обратно, а SIG е със статут на граждански кораб. Украйна обаче предупреди след като Русия излезе от зърнената сделка и почна да бомбардира пристанищната ѝ инфраструктура още по-усилено, че ще счита руските военни кораби, а и някои цивилни със специално предназначение, за военна цел.

