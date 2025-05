Огромният пожар в Москва е на само 10 км от резиденция на Путин (ВИДЕА)

Огроемн пожар избухна само на 10 километра от резиденцията на руския диктатор Владимир Путин, чиято заповед за пълномащабна инвазия в Украйна на 24.02.2022 година преобърна света. В Красногорск, близо до Москва, заводът "ООД Колесник", който произвежда галоши и гумени обувки, е обхванат от пламъци.

A massive fire has broken out just 10 kilometers from Putin’s residence.



In Krasnogorsk, near Moscow, the “Ltd Kolesnic” factory, which produces galoshes and rubber footwear, is engulfed in flames. Eyewitnesses report that smoke pillars can be seen from various districts of… pic.twitter.com/oL9nOT0uEw