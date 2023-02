ООН: 40% от смъртните случаи на рак са предотвратими

Организацията се позовава и на данни на Световната здравна организация (СЗО), която пък посочва, че много видове рак могат да бъдат излекувани, ако бъдат открити навреме и лекувани ефективно.

От СЗО отчитат, че най-честите видове рак са рак на гърдата, белия дроб, дебелото черво и ректума и простатата.

Около една трета от смъртните случаи от рак се дължат на употреба на тютюн, висок индекс на телесна маса, консумация на алкохол, нисък прием на плодове и зеленчуци и липса на физическа активност. ОЩЕ: Проучване: Само една четвърт от българите се изследват за рак

Инфекции, причиняващи рак, като човешки папиломен вирус (HPV) и хепатит, са отговорни за приблизително 30% от случаите на рак в страните с ниски и по-ниски средни доходи, добавят от СЗО.

Globally, nearly 1 in 6 deaths are due to cancer.



The good news is that 40% of them are preventable.



On Saturday's #WorldCancerDay, @WHO shares key facts&tips to reduce cancer risk. https://t.co/nwxN31SkML pic.twitter.com/ZCSmEDkcVg