Опозиционер от Казахстан оцеля след опит за покушение в Киев

Според Националната полиция на Украйна нападателят се е приближил до автомобил, паркиран в Шевченковския район на Киев. В него са били двамата съпрузи. Нападателят е застрелял мъжа и е избягал.

Жената не е била ранена, съобщиха от полицията. Садиков е настанен в болница и е в тежко състояние.

Въпреки че прокуратурата и полицията не разкриват името му, украинската медия NV съобщи, позовавайки се на неназовани източници, че жертвата е именно Айдос Садиков.

Съпругата на активиста потвърди информацията и заяви, че опитът за убийство е извършен в близост до дома им.

❗️ The journalist survived and is now in serious condition in hospital. The prosecutor's office began an investigation into attempted premeditated murder. They are looking for the arrow.



