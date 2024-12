Орбан се заяде: Зеленски отказа примирие с Русия за Коледа. Германия пак доставя IRIS-T на Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан отговори през социалната мрежа "Х" на украинския президент Володимир Зеленски, след като Зеленски го иронизира жестоко предвид постоянните политически позиции на Унгария, които са в изгода на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Зеленски каза по адрес на Орбан, че се надява унгарският премиер поне да не се обади на падналия сирийски диктатор Башар Асад в Москва, за да чуе едночасова лекция.

В отговор към украинския президент, Орбан го обвини, че отхвърлил инициатива на Унгария като председател на ЕС да има прекратяване на огъня в Украйна за коледно-новогодишните празиници и да бъде организирана голяма размяна на военнопленници между Украйна и Русия. Няма яснота какви са били детайлите в унгарското предложение и гаранциите за сигурност някой измежду Москва и Киев да наруши примирието: Орбан след телефонен разговор с Путин: Идват най-тежките седмици от войната

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc