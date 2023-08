Орбан заплашва с война Украйна или Запада, ако бъде взривен "Турски поток" (ВИДЕО)

Основата на казаното от Орбан, който визира газопровода "Турски поток" (Бойко Борисов опита да наложи наименованието "Балкански поток") - че той и сръбският президент Александър Вучич предупредили да не става и с този газопровод както със "Северен поток". Ще считаме всеки терористичен акт срещу Южния газов коридор за причина да се обяви война и ще реагираме незабавно - нямам предвид тероризъм от Русия, уточни Орбан. "Вероятно може да го направите на германците, но не и в този регион", добави той.

Припомняме, че "Северен поток" беше взривен (и двете му тръби) в Балтийско море, като има много спекулации обикновено от проруски източници, че това е направено от Украйна, както и че е американска поръчка: Кой взриви "Северен поток" - ето докъде стигнаха разследванията

А защо Орбан, който неколкократно повтори как не е възможно Украйна да победи Русия понеже Руската федерация е ядрена сила и има повече човешки резерви за мобилизация, говори така: "Газпром" ще увеличи доставките за Унгария през България

