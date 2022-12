Още една котка стана "войник" в украинската армия (СНИМКА)

"По-добре си пазете гърба, кремълски плъхове", гласи публикацията, като от военното министерство са публикували снимка на войник, прегърнал домашния любимец.

Припомняме, че преди дни От Министерство на отбраната на Украйна публикуваха в Twitter видео на войник от украинската армия на пост заедно с котка, която беше екипирана в съответната униформа.

