Още оръжия за Украйна, Русия прави Рамбо от Руската централна банка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Западната военна помощ не спира да идва в Украйна – този път Франция подготвя нов военен пакет в помощ на Украйна, в който ще има 18 самоходни гаубици "Цезар" (Caesar) и 128 бронетранспортьора. Отделно, 2100 украински войници ще преминат през военно обучение във Франция, което ще започне през септември, 2024 година. 2100 войници е една бригада съгласно френската военна доктрина, а малка част от обучението ще е на танкове. Общо, според официално съобщение от март 2024 година, Франция е доставила на Украйна военно оборудване за 2,615 млрд. евро. Към това се добавят 1,2 милиарда евро, дарени на Европейския механизъм за подкрепа на мира (EFF), т.е. френска военна подкрепа за Украйна от над 3,8 млрд. евро между 24 февруари 2022 г. и 31 декември 2023 г. Завършен курс на военно обучение във Франция и Полша са преминали 10 000 украински войници, предаде Franceinfo.

Новината за новата френска военна помощ, както и за две двустранни споразумения в сферата на отбраната между Украйна и Чехия и Украйна (10-годишно сътрудничество, Чехия вече е дала 400 млн. евро военна помощ, а сега акцент е съвместното производство на боеприпаси, леко и тежко стрелково оръжие, дронове и системи за електронно заглушаване, както и обучение на 4000 украински войници) и Словения (10-годишно споразумение, с акцент за търсене на пари за производство на оръжие и 5 млн. евро за икономическо възстановяване на Украйна), дойде на фона на открития призив на украинския президент Володимир Зеленски към западните партньори да разрешат на Украйна да използва западно оръжие за поразяване на руски военни цели дълбоко в руския тил. Това е абсолютно необходимо условия Русия да загуби огромното си въздушно предимство и да се създадат предпоставки за бъдещо отстъпление на руската сухопътна армия в Украйна: Зеленски: Всички военни летища в тила на Русия трябва да бъдат унищожени (ВИДЕО)

Междувременно, "Росгвардия" предложи да бъде приет закон, който да дава право на ръководството на Руската централна банка да носи оръжия, включително пистолети, щурмови карабини, полуавтоматични и автоматични огнестрелни оръжия. Припомняме, че управител на Руската централна банка е жена – Елвира Набиулина. Основанието за предложението – да се подсили защитата на руските инфраструктурни обекти. Обосновката навява мисъл, че Набиулина ще трябва да охранява сградата на Руската централна банка, но в проектозаконът тя не е посочена изрично като ръководител, който ще носи оръжие. Проектозаконът задължава охранителите в учреждения на банката да носят автоматични оръжия, посочва в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, като дава в библиографията на материала си препратки към публикации на руски военни блогъри, които недоволстват, че оръжия са необходими за фронта в Украйна.

От седалището на ООН в Ню Йорк, руският външен министър Сергей Лавров загатна, че Русия и Китай ще опитат да разширят т.нар. евразийска архитектура за сигурност с включването на нови държави, като Виетнам и арабските държави Бахрейн, ОАЕ, Оман, Катар, Саудитска Арабия, които досега не са показали изрично желание да са градители на този нов световен ред: Беларус влезе в ШОС: Путин гради "евразийска структура за сигурност"

Интензивността на боевете по целия фронт в Украйна остава много висока – 130 бойни сблъсъка за денонощието на 18 юли. Това обаче е по-малко на дневна база – онзи ден бяха 144, сочат данните от сводката на украинския генщаб. Най-горещо отново е в Покровското направление – 27 руски пехотни атаки, което представлява сходна на дневна база интензивност на боевете. Веднага след това е Торецкото направление – 20 руски пехотни атаки, като и за двете направления украинският щаб съобщава за интензивни руски бомбардировки с авиационни бомби (общо 101 авиационни бомби са хвърлили руснаците за изминалото денонощие по целия фронт). В Кураховското направление е имало 15 руски пехотни атаки (ВИДЕО 18+ какво се случва с руска атака там), 14 са били в Лиманското направление, 12 – в Харковска област, а в Купянското направление – 11. За Купянското направление популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди в дневния си обзор, че руска бомбардировка отново е сринала мост над река Оскол по линията Купянск – Узлово, с което се затруднява украинската военна логистика. В Краматорското направление (Часов Яр) отново е имало само 6 руски пехотни атаки.

