Бием се срещу фашизма, а той е при нас и ни заличава: Закъсва ли Путин за войници? (ВИДЕО)

Месец без необходимите припаси от вода и храна, в ужасни условия за живот – въпреки обещанията от командира, които се оказали празни думи. "Доброволно подписахме договори за служба в руската армия. Участваме в специалната военна операция (бел. ред. - СВО, гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, който я подпали), за да изкореним фашизма. А в крайна сметка фашизмът е между нас, в нашите редици и се опитва да ни заличи по всякакъв начин". Това са най-ярките акценти в поредното видеообръщение на руски войници, адресирано отново лично до Владимир Путин.

Историята е до болка позната – разминаване между обещания и реалност за службата в руската армия (трябвало уж да бъдат в тил, пратили ги на първа линия на фронта). Резултатът – едва 25 оцелели от военната част на въпросните войници, която е била съставена от 110 души, по техни думи. И поредни горещи молби към Путин да се намеси лично – така, както в много подобни видеоклипове досега. До момента не се е чуло руският диктатор да се е трогнал особено – напротив, руските власти правят всичко възможно да създадат лъжлива реалност как нещата си вървят нормално, поредният пример: Русия скри данните за смъртността, която не е по естествени причини

Че руската армия търси с всички сили прясно пушечно месо се вижда от увеличаващите се еднократни премии в различните региони на Руската федерация за влизане в руската армия. Вече се плаща дори на роднини и приятели, които убедят някого да се запише и да отиде да умре в Украйна за болните амбиции на Путин – а в региона на Москва еднократната премия да влезеш в армията на Путин вече 1 700 000 рубли: Втори руски регион вече плаща по 100 хил. рубли за вербуване на познати и роднини във войната

Каква съдба много често спохожда кандидатите да бранят Русия от несъществуващата заплаха от страна на Украйна – пореден пример с ВИДЕО, 18+ (да не се гледа от непълнолетни и малолетни, както и от хора със слаби нерви) от руското настъпление в село Урожайно, участъка на фронта "Времеевски" (линията Бердянск – Велика Новоселка – Угледар). А как войната ще влияе на Русия в бъдеще що се отнася до човешки потенциал, който е най-важен за развитие на икономиката и благосъстоянието т.е. жизнения стандарт – научете: Близо 700 хиляди руснаци са избягали от Русия от началото на войната и не са се върнали

Извън трупащите се сигнали, че руската армия се нуждае от хора постоянно и то много, има и пореден пример за обезпечаването с техника. Товарен влак с танкове Т-54, т.е. на 70 години, тръгващ от руската столица Москва, предизвика пълни с ирония коментари – "да, "Армата" не дойде (бел. ред. - визиран е уж невероятният руски танк "Армата": Русия не пуска най-хубавия си танк в Украйна, защото е много скъп (ВИДЕО), Т-54 ще е за дълго време тук. Преоборудването е за сметка на ползващите ги – нищо, скоро световноизвестни изследователски институти и конструкторски бюра ще монтират 152-мм оръдия на "Армата" и радари, които ще откриват всички американски спътници на 200 км разстояние, а после ще монтират 180-203-мм оръдия, в следващите 5-10 години": Военна иновация: Руснаци щурмували украинската армия в колички за голф (ВИДЕО)

Същевременно, за да бъде опазена вилата на Путин във Валдай, са ангажирани доста сериозни ресурси – поне 7 ПВО системи и поне 11 ракетни системи "земя-въздух". Ръководителят на базирания в Москва Център за анализ на стратегии и технологии Руслан Пухов коментира, че да пазиш един стратегически обект по този начин няма смисъл, защото отслабваш защитата на други обекти – а Пухов предупреди, че украинските дронове може да достигнат и цели по-навътре на руска територия, коментира в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната): Системата за ПВО край двореца на Путин във Валдай се появи на Google maps

