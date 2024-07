Зеленски: Всички военни летища в тила на Русия трябва да бъдат унищожени (ВИДЕО)

Военните летища във вътрешността на Русия задължително трябва да са цел на украинските атаки и да бъдат унищожени до едно. Само това ще принуди Москва да иска мирни преговори. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пленарната сесия на срещата на върха на Европейската политическа общност.

"Колкото по-малко ограничения имаме за използването на ефективни оръжия, толкова по-активно Русия ще се стреми към мир. Военните летища, от които излитат руските самолети с бомби срещу нашите градове, руските ракетни площадки – всичко това трябва да бъде унищожено", каза Зеленски.

We can steer this war to a just conclusion with the power of our weapons and our diplomacy, and we should not be afraid of these possibilities. The more effective our air defense is, the more helpless Putin will be. The fewer restrictions we have on the use of effective weapons,… pic.twitter.com/JBXPB7ykj1