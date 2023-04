Осъденият митрополит на Киевско-Печорската лавра вече е с електронна гривна на крака (ВИДЕО)

Митрополит Павел (със светска фамилия Лебед), повече известен като Паша Мерцедес заради охолния живот, който водеше, е обвинен по два члена от Наказателния кодекс на Украйна - за разпалване на религиозна омраза и за отричане и оправдаване на руската агресия в Украйна.

По-рано от украинските служби за сигурност съобщиха, че са прихванати телефонни разговори на митрополита, в които той: изказва задоволството си от окупацията на Херсон; твърди, че Украйна е виновна за войната, тъй като е провокирала Москва; разпространява твърдения за "биолабораториите в Киев"; сипе обиди към Териториалната отбрана на Украйна и др.

Не само това - журналистът Александър Гончаренко публикува и видео с изказване на бившия военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Игор Стрелков-Гиркин, в което той признава, че когато е завземал Славянск в Донецка област цялата му охрана се е състояла от духовници от Светогорската лавра - манастира на Украинската православна църква, който е под опеката на Московската патриаршия (УПЦ-МП). Това директно признание поставя УПЦ в още по-незавидно положение, тъй като обвиненията срещу нея набъбват.

