Осъдиха знаков руски активист, който „обидил“ армията (ВИДЕО)

Той е обвинен от руската прокуратура в "дискредитиране" на руската армия в публикация във френски медии, в която той пише, че руските войски извършват "масови убийства" в Украйна и че страната му се е "подхлъзнала обратно към тоталитаризма". Орлов е открит критик на войната в Украйна.

В заключителната си реч пред съда Орлов твърди, че не е извършил престъпление и не съжалява за нищо, като вместо това критикува „тоталитарната“ и „фашистка“ руска държава. Говорейки пред съдията и прокурора, Орлов казва: „Не е ли страшно да гледате в какво се превръща страната ни, която вие вероятно също обичате? Не е ли страшно, че в този абсурд, в тази антиутопия може би ще трябва да живеете не само вие и вашите деца, но и, не дай си Боже, вашите внуци?“

Върховният съд на Русия нареди затварянето на „Мемориал“ през 2021г., което мнозина виждат като преломен момент в репресиите на Владимир Путин срещу независимото мислене. Орлов е част от редките и предани антивоенни активисти, които са останали в Русия, продължавайки да протестират, публикуват онлайн, набират средства и организират опозиция на войната на Путин срещу техния съсед.

„Взех решение преди много време, че искам да живея и умра в Русия, това е моята страна“, каза Орлов преди време пред The Guardian. Сега той се присъединява към малка група други видни дисиденти, които са хвърлени в затвора, защото са говорили срещу войната в Украйна.

