"От камък е!": Рускиня възхвалява бицепса на Кадиров, той едва се държи на краката си (ВИДЕО и СНИМКИ)

Преди две седмици авторитетно руско издание разкри подробности за тежкото му заболяване (некроза на панкреаса), което изпрати чеченеца спешно във фитнес залата, за да заснеме няколко измъчени движения и да докаже, че е във върхова форма. Хвана ли дикиш това или не, не се знае, но легендата трябва да се поддържа регулярно - затова сега Кадиров прибегна до услугите на едно от най-разпознаваемите лица на кремълската пропаганда, главната редакторка на Russia Today Маргарита Симонян, която по другарска линия му се притече на помощ, за да обяви - Кадиров е мъж с мускули стоманени въжета, нали, светът трябва да го знае.

Още: Кадиров е с некроза на панкреаса, Путин му търси заместник

На снимката, публикувана днес в телеграм канала на чеченеца (и заснета на инагурацията на Путин в Кремъл, ако се съди по надписа), позират двамата със Симонян - тя го е прихванала леко под мишница, той е скромно усмихнат, а нейният коментар под кадъра гласи: "Проверих с ръцете си - бицепсът му е от камък. Здравето му, съдейки по руменината му, е отлично."

И тъкмо публиката да притихне в благоговение - пак днес друга камера на същото събитие съсипа цялата постановка, показвайки безпощадната нережисирана картина. На видео от Големия Кремълски дворец се видя как Кадиров едва изкачва стълбището до залата, двама души му помагат да свали палтото си, защото ръцете му едва го слушат, а за финал той видимо трудно се удържа прав на краката си, така че същите двамина го подпират от двете му страни.

After the "inauguration" of his master Putin, the Russian submissive Kadyrov said that it is necessary to "take Odesa and Kharkiv" within a month



"I believe that we need to attack more actively, we need to hit hard while there is time. This month we need to take the nearest… pic.twitter.com/zlSST0hcaE