Велики сме и заедно ще победим: Путин встъпи в длъжност за 5-ти път (ВИДЕА)

71-годишният диктатор управлява Русия от четвърт век и на последните президентски избори през март 2024 г., които преминаха без реална опозиция, си осигури нов мандат до 2030 г.

Още: Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау: Приятелите на Путин идват за парада на 9 май

Припомняме, че Путин стана президент за първи път през 2000 г. и бе преизбран през 2004 г. От 2008 г. до 2012 г. президентският пост се заемаше от Дмитрий Медведев, а Путин бе начело на правителството. Путин обаче прокара промени в конституцията, според които президентът вече се избира не за четири години, а за шест години. Така когато Путин стана държавен глава за трети път през 2012 г. той управлява до 2018 г. и тогава беше преизбран отново. Той получи правото да участва в изборите през 2024 г., след като конституционните поправки бяха одобрени на общонационален вот през 2020 г.

Още: Путин полага клетва: Кои европейски държави все пак ще изпратят пратеници?

Диктаторът положи клетва в присъствието на членове на правителството, парламента, съдии от Конституционния съд и други висши държавни служители и заяви: "Ние сме единен и велик народ, заедно ще преодолеем всички препятствия, ще осъществим всичко замислено, заедно ще победим!".

Сред присъстващите имаше и някои известни личности от шоубизнеса като путинистът Стивън Сегал, присъства и лидерът на екстремистката група и прокремълски мотоклуб "Нощни вълци" Александър Залдостанов.

САЩ и повечето държави от ЕС бойкотираха събитието.

Putin became Russian President for another six years. In a speech, the usual one-liners came along again. He also said that Russia does not refuse to restart the dialogue with Western countries.



Ukraine did not recognize Putin's election. pic.twitter.com/hUzQJw4F5F