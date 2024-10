От страх: Отмениха прожекцията на филм за крайната десница на фестивала в Лондон

Организаторите на Лондонския филмов фестивал са се отказали от прожекцията на документален филм за дейността и финансирането на крайнодесните във Великобритания и извън нея поради "рискове за безопасността и благополучието".

Документалният филм - "Под прикритие: Разкриване на крайната десница" - изследва крайно десни фигури в Обединеното кралство и Европа, както и финансирането от Съединените щати, като използва репортер под прикритие и скрити камери. Филмът трябваше да бъде показан на фестивала в британската столица през уикенда, а в понеделник вечерта да бъде излъчен по британската телевизия Channel 4.

Продукцията излиза само няколко месеца, след като в някои части на Великобритания избухнаха антиимигрантски бунтове, за чието подбуждане и разпалване официални лица обвиняват крайно десни агитатори. Документалният филм проследява кампаниите на благотворителната организация за борба с екстремизма "Hope not Hate", които разследват крайната десница във Великобритания и парите, които стоят зад начина, по който "предразсъдъците" се разпространяват онлайн.

Още: Българин обвинен в наркотрафик на над 2 тона кокаин във Великобритания

Коментари след спирането на прожекцията

Undercover film exposing UK far-right activists pulled from London festival https://t.co/Yjfi0dM0jw — The Guardian (@guardian) October 19, 2024

"След като проучихме всички възможни варианти за прожектиране на този филм на публичен филмов фестивал, взехме решение да не представим "UNDERCOVER: Exposing the Far Right" на LFF", заяви директорът на фестивала Кристи Матисън, която нарече филма "изключителен и един от най-добрите документални филми, които съм гледала тази година".

"Фестивалните работници обаче имат право да се чувстват в безопасност и на работното им място да се зачитат тяхното психично здраве и благополучие. Взех под внимание експертното мнение на колегите относно рисковете за безопасността и благосъстоянието, които прожекцията можеше да създаде за публиката и екипа, и това ни послужи за основа на решението, което не взехме лесно", добави тя.

Режисьорът Хавана Маркинг изрази разочарованието си от решението на Лондонския филмов фестивал. "Разбирам страха, който хората изпитват, но съм много разочарована, че не беше намерен алтернативен метод за прожектиране. Става все по-трудно да се правят такива филми и загубата на тази публика е разстройваща", отбеляза тя, цитирана от БГНЕС.

Още: Най-младата носителка на Нобелова награда за мир представи новия си документален филм (ВИДЕО)