Отявлен беларуски художник и критик на Лукашенко почина в затвора (ВИДЕО)

57-годишният Алес Пушкин е починал в затвора в Гродно, Западен Беларус, като причината за кончината му остава неизвестна. Към момента няма данни той да е страдал от някакви сериозни заболявания. Беларуските власти не са коментирали случая.

⚡️⚡️ Belarusian artist and political prisoner Ales Pushkin died in prison tonight under unclear circumstances. This was reported by his wife. Last year Ales was sentenced to 5 years in a high-security prison on charges of "rehabilitation of Nazism" and "abuse of state symbols"… pic.twitter.com/xlabrNEYiY

Миналата година Алес беше осъден на 5 години затвор с висока степен на сигурност по обвинения в "реабилитация на нацизма" и "злоупотреба с държавни символи" заради портретите на беларуси, воювали срещу Съветския съюз. При една от протестните си акции той изрисува фреска в църква в беларуския град Бобр, на която Лукашенко бе изобразен в ада, заобиколен от полиция за борба с безредиците.

In 1999, Ales Pushkin held his most famous performance called "Pus for the president". He overturned a cart with manure in front of the Lukashenka administration. For this performance, the artist was sentenced to two years of probation. pic.twitter.com/RZeAGh7TUE