Командирът на най-елитните ирански части не е убит от Израел? (ВИДЕО)

Командирът на елитните бригади "Ал Кудс" генерал Есмаил Каани е жив - такива твърдения се появиха в ирански държавни медии. Турският журналистически проект Clash Report публикува и видео, което се твърди, че показва Каани (човекът с кепето) - сред празнуващи тълпи хора в Техеран. Дали това е генералът е съвсем отделен въпрос. Днес режимът на аятолах Хаменей представя постигнатото примирие с Израел като безусловна победа за Иран.

Iran's Quds Force commander Qaani reportedly shows up in Tehran. Iranian state media says he is alive. pic.twitter.com/U1t5siDJcP