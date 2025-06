ЕС реагира на "примирието" на Тръмп, Иран арестува европеец за шпионаж

Ръководителят на външната политика и политиката за сигурност на Европейския съюз Кая Калас изрази предпазлив оптимизъм по отношение на израелско-иранското "примирие". То уж бе договорено от американския президент Доналд Тръмп, но бе нарушено и от двете страни, след като и Техеран, и израелският премиер Бенямин Нетаняху обявиха, че го приемат. Впоследствие държавният глава на САЩ използва нецензурни думи по адрес на Иран и Израел, показвайки, че нещата са излезли извън контрол.

Още: "Примирието" продължава: Израел не послуша Тръмп и "символично" удари цел в Техеран (СНИМКИ)

The EU stands in solidarity with all those affected, including Qatar last night.



This is the moment to return to the negotiating table.



Let this be a turning point for the whole region. I will continue to work towards this end with all sides. (2/2)