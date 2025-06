Нетаняху: Постигнахме историческа победа, Иран няма да има ядрено оръжие (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху приветства „историческа победа“ в телевизионно обръщение към нацията след 12 дни война с Иран. „Постигнахме историческа победа“, заяви Нетаняху в началото на близо 10-минутната си реч, произнесена след началото на примирието, договорено от двете страни. Той също така обеща да смаже всякакъв опит на Иран да възстанови ядрената си програма, предаде АФП.

„Иран няма да има ядрено оръжие“, каза Нетаняху след като примирие прекрати въздушните удари между двете страни. „Осуетихме ядрения проект на Иран. И ако някой в Иран се опита да го възстанови, ще действаме със същата решимост, със същата интензивност, за да провалим всеки опит“, добави той. Иран каза, че все още не е отворил въздушното си пространство, предаде Ройтерс, като се позова на говорител на иранското Mинистерство на пътищата и градското развитие.

🇮🇷🇮🇱 - Netanyahu claims ‘historic VICTORY’ over Iran



Says he removed threat of ‘annihilation by nukes’ & ‘20,000 missiles’



Vows to strike AGAIN if Tehran rebuilds ‘nuclear project’



Meanwhile CNN says core of Iran’s nuclear program still intact, only ‘set back by months’ pic.twitter.com/jSoX0BJX7x