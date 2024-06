Откриха мъртво 9-годишно украинско момиче, изчезнало в Германия

Деветгодишното украинско момиче Валерия, изчезнало на 3 юни, е открито мъртво в Германия. Полицията е потвърдила, че тялото, намерено в гората край град Дьобелн (Саксония) във вторник, е нейното.

"Починалата е изчезналата деветгодишна Валерия. Изказваме най-дълбоки съболезнования на семейството ѝ", заяви на 12 юни полицейският комисар Карстен Кемпф, цитиран от Bild.

Тялото на детето е било намерено във вторник - встрани от горска пътека и по-точно в храсталаци в непроходим терен, на около 2,5 км от дома на родителите ѝ, съобщиха от полицията. Валерия е станала жертва на престъпление, а разследването на убийството продължава.

„В момента разследването ни е съсредоточено върху социалния кръг на семейството“, заяви говорителят на местната прокуратура Ингрид Бургхарт. Тя добави, че няма заподозрени и все още не са извършени арести.

След разследването и аутопсията няма данни момичето да е станало жертва на сексуално престъпление.

Валерия е живяла в Германия с майка си от 2022 г. насам, пише УНИАН. Момичето е видяно за последен път в понеделник миналата седмица - 3 юни - на път за училище в Дьобелн. То обаче така и не е пристигнало там. Съученик на Валерия твърди, че е видял момичето пред училището в деня на изчезването ѝ около 9:20 ч. местно време. Очевидно е, че тя е чакала някого.

Училището обаче не информира майка ѝ за отсъствието ѝ, така че изчезването ѝ е забелязано едва следобед, когато тя не се прибира вкъщи.

В продължение на 9 дни стотици полицейски служители и десетки доброволци издирваха Валерия.

Междувременно стана ясно, че 19-годишен афганистанец е нападнал украинка с нож - отново в Германия, пише вестник Tagesschau.

Инцидентът е станал на 10 юни следобед в парк във Франкфурт на Майн. Жената седяла на пейка, когато нападателят се промъкнал и я наръгал по врата и главата. Тя се опитала да избяга, но мъжът я настигнал и я нападнал отново. Свидетели се обадили на линейка и полиция.

Заподозреният бил открит с хеликоптер и арестуван. Мотивите за престъплението все още не са известни.

