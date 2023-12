Открита руска опозиция срещу Путин иска примирие в Украйна: Надежда или фарс? (ВИДЕО)

По думите на руския политик, не бива много-много да се вярва на социологически проучвания в Русия, които сочат голяма подкрепа за "специалната военна операция" в настоящия момент. "Факт е, че имаме много добри хора, но няма общество. Защото няма независима преса, няма независим съд, няма независим парламент. Няма обществени структури. Няма обществени позиции. Няма сериозни, масови политически партии. Има хора, но няма общество", подчерта Явлински, който изрично заяви, че приоритет номер едно в неговата кандидатпрезидентска кампания е спиране на военните действия в Украйна. Другите му приоритети – освобождаване на политическите затворници в Русия и правосъдна реформа в Руската федерация. Явлински сега събира подписи, за да стане официално кандидат за президент на Русия, става ясно от интервюто.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично има препратки към руски телеграм канал със спекулации, че Явлински всъщност е сключил споразумение с Кремъл, за да бъде бутафорна опозиция – с някои по-сериозни критики към войната в Украйна, но не и истинска битка срещу нея. За Кремъл "Яблоко" е опозицията, с която се поддържа фасадна демокрация – а спирането на огъня в Украйна да се свързва с опозицията, за да не може кръгове около Путин гласно да почнат да защитават тази позиция, заключва ISW, като се позовава точно на руските препратки, че на "Яблоко" няма да бъде позволено да вземе повече от 1,5% електорална подкрепа на руските президентски избори през март, 2024 година.

Според редица експертни позиции, ако Украйна не е в силна позиция на фронта, не може да има реални преговори за мир – ще има единствено налагане на руската визия и най-малкото, което ще се случи, е окупирани сега от руснаците територии да бъдат де факто узаконени: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО). Отделно, Украйна си спомни как съгласно договор със САЩ от 1998 година е унищожила 44 свои бомбардировача и 1068 крилати ракети Х-55. "Днес стана очевидно колко погрешно е било", е заключението: Оръжие и военна помощ за Украйна от САЩ: Нов проект и караници

Интензивността на бойните действия се увеличи през изминалото денонощие, поне според данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Регистрирани са 97 бойни сблъсъка, което е с почти 30 повече на дневна база. Голямата новина е, че в Луганска област има най-много бойни сблъсъци – украинският генщаб съобщава за 26 отбити руски пехотни атаки там, конкретно са посочени Терно (17 километра западно от Кремена), Спирно (25 километра южно от Кремена), Билохоровка (12 километра южно от Кремена), горският резерват "Серебрянка" (10 километра западно от Кремена), Весело (31 километра южно от Кремена), Новоселовка (14 километра северозападно от Сватово).

Има ли решителен пробив при всичкия този натиск – с геолокализирани кадри няма потвърден руски напредък. Но създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук руски военен телеграм канал "Рибар" настоява, че при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) руснаците вече успели да се укрепят в северните покрайнини на селото, имало малки руски успехи при Терно и Ямполовка. Още от онзи ден има твърдения на друг руски телеграм канал "Двама майори" говори как при Синковка руснаците напреднали с 1 километър – отново, геолокализирани видеокадри за такова нещо няма.

(КАРТА) При Авдеевка огънят си остава силен – 25 отбити руски пехотни атаки, а боевете са така интензивни, че реалната ситуация се мени тактически постоянно, но е ясно, че няма голям руски пробив все още. "Рибар" пише как на северния фланг руската армия се "вклинила" в предни украиски позиции в Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и разширила контролната зона около коксохимичния завод. Но друг руски военен блогър и пропагандист в лицето на Семьон Пегов казва нещо различно – да, има тактически руски успехи, само че няма значителна промяна на цялостната ситуация. Геолокализирани видеокадри (18+) на украински обстрели и умиращи руски войници добре показват цената на всяка руска атака – в случая при жп линията северно от коксохимичния завод. Има и геолокализирани видеокадри (18+), показващи украински напредък източно от въпросната жп линия - т.е. ситуацията е много динамична и без сигурен превес на нито една от двете страни:

A Russian infantry assault group getting hit with conventional and cluster munitions near Stepove by the 129th Territorial Defense Brigade. pic.twitter.com/dun7t25Sco