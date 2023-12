Поръчки и доставки на ново оръжие за Украйна, обзор на боевете (ВИДЕО)

Украинската армия е получила от Великобритания най-новите многоцелеви управляеми ракети Martlet с обсег до 8 километра, предназначени за унищожаване на дронове. Това съобщи авторитетното британско издание The Times.

Медията уточнява, че британските ракети Martlet са много ефективни в борбата с различни видове дронове, включително иранските "Шахед", които руснаците използват масово във войната срещу Украйна. Няма официално потвърждение от Украйна за получаването на ракети Martlet от Лондон. Въпреки това ръководителят на Киевската военновременна администрация Серхий Попко наскоро заяви, че ПВО частите, които охраняват столицата на Украйна, са въоръжени, наред с други неща, с тези британски ракети.

Германският оръжеен производител Rheinmetall спечели договор на стойност 153,7 млн. долара от неназована страна от НАТО за производство на артилерийски снаряди за Украйна, съобщи компанията.

Поръчката включва десетки хиляди 155-милиметрови снаряди по стандарт на НАТО и се очаква да бъде доставена през 2025 г. Тя ще бъде произведена от Rheinmetall Expal Munitions, испанско дъщерно дружество. По-рано, на 10 октомври, Rheinmetall обяви, че германското правителство е направило поръчка за 150 000 артилерийски снаряда за Украйна. А през 2024 година се очаква германският оръжеен концерн да достави 40 000 снаряда на Украйна по друга поръчка.

Rheinmetall планира "масивно увеличение" на производствения си капацитет през 2024 г., за ново общо годишно производство от около 700 000 снаряда, пише БГНЕС.

ОЩЕ: Украйна атакува Крим с десетки дронове: Пораженията се изясняват (ВИДЕО)

Според сутрешната сводка на украинския генщаб реално няма особена промяна в интензивността на боевете през изминалото денонощие – 73 бойни сблъска по целия фронт спрямо 68 предишното денонощие. Прави впечатление обаче, че има по-равномерно разпределение на руския натиск – по 18 отбити руски пехотни атаки при Авдееква и при Маринка, по 11 при Бахмут и в Луганска област, 10 в направлението към Купянск.

(КАРТА) При Авдеевка сериозни промени в позициите няма. Специално това признава в сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, който пише, че украинците контраатакуват при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка), както и при Новокалиново (7 километра северно от Аведеевка). Геолокализирани видеокадри от 1 декември показват украински успехи точно при Степово. Създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук руски военен телеграм канал "Рибар" обаче пише как руснаците разширявали зоната на контрол в коксохимическия завод до Степово. Използваният език подсказва явна лъжа – заводът си остава украинско владение, руските позиции са извън него, при сметището му (терикон). Истина е обаче, че руснаците заемат нови позиции при водоема северно от Авдеевка, а гелокализирани видеокадри (18+) на унищожение на руска бронирана техника и войници показват, че руснаците са в покрайнините на Степово (5 километра северозападно от Авдеевка), не и в самото селище.

При Бахмут няма значителна промяна на позициите, твърди Пегов, а "Рибар" твърди, че руснаците успели да заемат вилните зони в западните покрайнини на самия Бахмут. Битките при Клещеевка и Андреевка (7-10 километра юг-югозапад) вече са традиционни, но там украинците продължават да държат по-изгодните си позиции.

В Южна Украйна също няма големи промени на позиции, но е ясно, че украинците имат позиции на остров Билохрудни, югозападно от град Херсон. Семьон Пегов пък предупреждава, че украинците трупат сили в Кринки (30 километра северозападно от град Херсон) и там притесненията за руснаците остават големи. А в Запорожието руснаците контраатакуват западно от Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), но Семьон Пегов казва, че е неуспешно. Украинските атаки към Върбово (18 километра югоизточно от Орехов) вече са традиционна новина.

(КАРТА) В направлението към Купянск също няма промени, но боевете в горите до Лиман Переши (12 километра северозападно от Купянск) са много интензивни според "Рибар". Продължават и боевете при Синковка (8 километра северозападно от Купянск).

ОЩЕ: Нови руски военни похвати и тактика за победа в Украйна (ВИДЕО)

Defeat of a Russian BTR-80 and personnel, work of the 59th motorized brigade. pic.twitter.com/Od9MUPxoz5