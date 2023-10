Отново: Русия сама се издаде как лъже за украинските военни загуби (ВИДЕО)

На 25 октомври, руският военен министър Сергей Шойгу обяви, че за 5 дни руската армия свалила 24 украински самолета. Само че на 27 октомври, руската държавна информационна агенция РИА Новости, работещите в която дори не отиват в тоалетната без да получат разрешение от Кремъл, публикуваха съобщение от руското военно министерство – за периода 21 – 27 октомври са унищожени 15 украински самолета: Кимат и не вярват: Шойгу бълнува пред подчинени за свалени украински самолети (ВИДЕО)

За капак, в снощната сводка на руското военно министерство пише, че от 1 октомври досега са свалени 31 украински самолета. Че математиката на Шойгу не става дори за 1 клас е отдавна известно: Шойгу не знае колко е 6 плюс 6, но потвърди отказ от голямо военно учение (ВИДЕО)

