Шойгу не знае колко е 6 плюс 6, но потвърди отказ от голямо военно учение (ВИДЕО)

Говорещ пред камера как се развива "специалната военна операция" (наглото име на войната в Украйна, използвано от руския елит около издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин), Шойгу даде подробности. По думите му, в две направления били унищожени по 6 танка (едното е Бахмут), значи общите загуби били 11 танка.

Руският военен министър потвърди и, че тази година Русия няма да организира и участва в традиционното военно учение "Запад" с Беларус. Той цинично коментира, че "тази година ще тренираме в Украйна".

Заради липса на войници: Русия изглежда отмени голямо военно учение

Междувременно, в социалните мрежи почна да се разпространява документ, уж подписан от Шойгу. Документът отразява заповед на руския военен министър за мобилизация на още 200 000 руснаци до 1 ноември. Не е ясно обаче дали става въпрос за автентичен документ - в Русия всичко около армията е на практика официално засекретено.

A document appeared online which allegedly shows a mobilization order from Russian Defense Minister Shoigu. In total, 200.000 men need to be mobilized by November 1. Shoigu's decision takes effect on September 11. The authenticity of the document cannot (yet) be confirmed. pic.twitter.com/hihB6sA8vp