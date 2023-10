Войната в Украйна: Путин "умря", разстрелват руски войници за неподчинение (ВИДЕО)

Информацията беше посрещната с недоверие и дори присмех от украински информационни източници. "Иска ни се, но същото чухме и за Кадиров – може би ще се сбъдне", е масовото украинско послание: При слух за здравето на Путин: Куп инвалиди тежат на руския бюджет, рекорд по малко оръжие от САЩ за Украйна (ВИДЕО)

"Очакваме още рускки атаки. Не бива да забравяме, че Русия все още има военен потенциал за офанзива и може да постигне тактически успехи в следващите месеци. За да постигне това, Русия продължава да показва, че не цени изобщо живота на войниците си". Това заяви Джон Кърби, координатор "Стратегически комуникации" към Националния съвет по сигурност на САЩ.

