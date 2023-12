Пак блокада на полско-украинската граница, полицията се готви да действа (ВИДЕО)

По-рано вчера министърът на инфраструктурата на Украйна Олександър Кубраков съобщи, че блокадата на пропускателния пункт е вдигната и че камионите отново се движат по границата.

Дорохуск-Яходин е един от четирите контролно-пропускателни пункта, които са блокирани от полски превозвачи от ноември насам в знак на протест срещу либерализирането на правилата за транзит от страна на ЕС за украинските превозвачи.

Демченко потвърди пред "Украинска правда", че към 20:00 ч. местно време от полската страна на контролно-пропускателния пункт е имало камион, който е блокирал движението и е пречел на камионите да преминат в Украйна. Камионът уж бил аварирал.

Видеоматериал, разпространен в социалните мрежи, показва камион, паркиран по средата на магистралата. На украинските шофьори е било съобщено, че не могат да преминат, тъй като камионът се е повредил. А полската полиция изрично предупреди, че ако машината не бъде преместена до няколко часа, ще действа и ще я махне принудително.

The Polish police began to deal with the local truckers who again tried to block the previously unblocked checkpoint near Dorohusk-Jagodzin. pic.twitter.com/2IkzMDWfPH