Пак и пак: Руска ядрена ракета "Сармат" се взриви при тест (СНИМКИ)

Тест на руска междуконтинентална балистична ракета "Сармат", способна да носи ядрена бойна глава, е завършил с пълен провал.

Изпитанието е завършило с взрив на ракетата, който е унищожил силоза и площадката за изстрелване в района на Архангелск - има сателитни снимки, които показват последствията от случилото се. Анализ публикува един от известните OSINT анализатори MT Anderson (OSINT е мрежа за откриване и анализ на публични данни).

Тестът е бил на ракета РС-28 "Сармат". Той е извършен вчера, 21 септември. Двигателят на ракетата е работил с втечнено гориво - възможно е заради това изпитанието да е претърпяло неуспех, а на сателитните снимки се виждат 4 пожарни.

Още: "До Страсбург една ракета "Сармат" достига за 200 секунди": Нови заплахи от Русия след решение на Европарламента

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Satellite images of Russia's Plesetsk test site in the Arkhangelsk region before and after the explosion of the RS-28 "Sarmat" missile in its silo



The RS-28 "Sarmat" is a heavy intercontinental ballistic missile (ICBM), and this marks its fourth failed test. pic.twitter.com/HWjay5d5Go — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2024

Провал след провал

Украинското военно издание Militarnyi коментира, че досега от 5 теста на "Сармат" само 1 е бил успешен - на 20 април, 2022 година. Ракетата влезе в експлоатация в рамките на руската армия през 2023 г., но оттогава всички опити за провеждане на тестови изстрелвания на готови за оперативна експлоатация ракети се провалиха - това първо напомни MT Anderson. "Сармат" е "рекламирана" от руското военно командване и режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин като най-модерния руски елемент в руската ядрена доктрина.

Русия се похвали с ядрен комплекс "Сармат" на дежурство, загуби ли обаче друга ракета?

Междувременно излизат нови и нови сателитни снимки на ударените от Украйна също вчера, 21 септември, руски оръжейни складове номер 23 в Тверска област и в района на Тихорецк: Украинският Генщаб потвърди: Унищожени са 2000 тона руски боеприпаси (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Satellite images obtained by Radio Svoboda reveal significant destruction of the 23rd GRAU arsenal near Oktabrsky, Tver Oblast, following yesterday's attack. A substantial portion of the arsenal was destroyed. pic.twitter.com/YN6rmf2S7f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2024