Папата определи "джендър идеологията" за опасна

„Идеологията на пола днес е една от най-опасните идеологически колонизации“, каза главата на римокатолическата църква в разговора.

Папата направи коментарите в интервю от 10 март за аржентинския вестник La Nación, като разговорът беше преведен на английски от Католическата информационна агенция, предава още Fox News.

Според него тази идеология е опасна, защото заличава различията и стойността на мъжете и жените. ОЩЕ: Военно обучение и джендър идеология: Янка Такева и Георги Богданов в лют спор за образованието

